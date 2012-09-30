1 میلیون نفر ساعت آموزش پدافند غیرعامل در کشور ارائه شد

مهدی کریمان در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: دانشگاه صنعتی مالک اشتر از ابتدای تاسیس و از سال 83 تا کنون بیش از یک میلیون نفر ساعت آموزش پدافند غیرعامل را به مدیران، مسئولان و کارشناسان دستگاههای اجرایی و شرکتهای مختلف ارائه داده است.

وی ادامه داد: این دانشگاه در قالب 4 پژوهشکده سازه های امن، استتار، اختفا و فریب، فناوری اطلاعات و امنیت، مدیریت بحران آموزش های لازم را در زمینه پدافند غیرعامل ارائه می کند.

این کارشناس تصریح کرد: هدف از ارائه این آموزشها گسترش فرهنگ و توسعه بستر تحقق برنامه های پدافند غیرعامل در راستای برطرف کردن شکاف فناوری، افزایش کیفیت کارایی و اثربخشی فعالیتهای علمی و تحقیقاتی در حوزه پدافند است.

این استاد دانشگاه صنعتی مالک الشتر توسعه توانایی علمی و پژوهشی در علوم آمایش سرزمین و پدافند غیرعامل را از دیگر اهداف ارائه آموزشهای پدافند غیرعامل دانست.

کریمان با اشاره به جذب دانشجو در دوره های کارشناسی ارشد و دکترا پدافند غیر عامل در دانشگاه صنعتی مالک اشتر افزود: سازه های دفاعی، طراحی، استتار، فریب و اختفا، مهندسی مدیریت بحران ناشی از جنگ، طراحی صنعتی برمبنای پدافند غیر عامل از جمله گرایشهای دروه کارشناسی ارشد این دانشگاه است.

وی گرایش های دوره دکترا در دانشگاه مالک اشتر که از سالجاری اقدام به پذیرش دانشجو کرده است را سیستم اطلاعات جغرافیایی، مخابرات میدان، مخابرات سیستم، الکترونیک و هوش مصنوعی برشمرد.

کارشناس حوزه پدافند غیر عامل همچنین با اشاره به اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت توسط دانشگاه صنعتی مالک اشتر افزود: برگزاری دوره های تخصصی پدافند غیرعامل و صدور گواهینامه، تدوین و اجرای آموزشهای مرتبط با رزمایش پدافند غیرعامل، برگزاری کارگاهها و سمینارها و همایش های تخصصی، برگزاری دوره های کوتاه مدت تربیت مربی و .... از جمله این دوره های آموزشی است.