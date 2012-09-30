عراق با پیروزی برابر کویت به جام جهانی صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دیدار از مرحله یکچهارم نهایی پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا از ساعت 13 امروز یکشنبه بین تیمهای نوجوانان عراق و کویت در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار شد.
در این بازی که قضاوت آن برعهده "والنتین کووالنکو" بود، تیم عراق با نتیجه 3 بر یک از سد کویت گذشت و نخستین تیم آسیایی لقب گرفت که به جام جهانی نوجوانان 2013 - امارات راه یافته است.
علی ایسام (58)، سلمان علی سلمان (74) و سامر مجید (80) برای عراق و عبدالله الاصفور (68) برای کویت در این دیدار گل زدند. همچنین ناجی العجمی و محمد حاجی از تیم کویت بازیکنان اخطاری این دیدار بودند. ضمن اینکه مهدی عبدالزهرا، بازیکن تیم عراق در دقیقه 2+90 با دریافت کارت قرمز مستقیم اخراج شد.
تیم نوجوانان عراق برای رسیدن به فینال جام پانزدهم، ساعت 19چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه اکباتان به مصاف برنده دیدار سوریه - ژاپن میرود.
برنامه ادامه دیدارهای مرحله یکچهارم نهایی رقابتهای فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا که عصر امروز برگزار میشود، به شرح زیر است:
* کرهجنوبی - ازبکستان، ساعت 15، ورزشگاه اکباتان تهران
* ایران - استرالیا، ساعت 17، ورزشگاه دستگردی تهران
* سوریه - ژاپن، ساعت 19، ورزشگاه اکباتان تهران
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