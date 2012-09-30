مذاکرات سازش بی نتیجه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الاهرام ، عمرو موسی گفت: ترکیه در بیست سال گذشته نتوانست خلاء نبود مصر را در منطقه پر کند و هم اکنون مصر در حال بدست گرفتن رهبری منطقه است.

دبیر کل سابق اتحادیه عرب بیان کرد: قانون اساسی که حقوق زنان را رعایت نکند یا ضد آزادی بیان باشد مردود است. زیرا مصر متعلق به همه ادیان است.

وی درباره پرونده فلسطین گفت: گفتگو مشکلی را حل نمی کند، زیرا اسرائیل اساسا با تشکیل کشور مستقل فلسطین مخالفت می ورزد.

دبیر کل سابق اتحادیه عرب ضمن هوشمندانه توصیف کردن تحرکات محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در عرصه سیاست خارجی این کشور، سخنرانی مرسی در سازمان ملل را ضعیف تر از خطابه اش در تهران دانست.