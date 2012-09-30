کشف حدود 3 کیلو گراس در شهرستان رشت

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران انتظامی کلانتری 14 رشت در اجرای گزارش مردمی مبنی بر فعالیت فردی بنام نیما در امر خرید و فروش مواد مخدر موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

ماموران کلانتری در بررسی های خود اطمینان از گزارش مردمی حاصل و با هماهنگی مقام قضایی از محل اختفا وی بازرسی و این میزان مواد مخدر را کشف کردند.

شناسایی و دستگیری عامل انتشار محتوای غیراخلاقی در فیس بوک

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی گیلان گفت: در راستای اهداف پلیس فتا برای کاهش جرائم در فضای مجازی، تیم رصد این پلیس در بررسی های شبانه روزی، صفحه ای را در فیس بوک شناسایی که گرداننده آن مبادرت به انتشار محتوای غیر اخلاقی و ترویج فرهنگ ابتذال غرب می کرد.

سرهنگ ایرج محمد خانی افزود: با شناسایی این صفحه، تلاش برای شناسایی عامل اصلی صفحه مزبور بصورت ویژه در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی اظهارداشت: با پی جویی های فنی و پلیسی انجام گرفته آدرس گرداننده اصلی صفحه مورد نظر شناسایی، پس از اخذ مجوز های لازم قضایی در یک عملیات غافلگیرانه، در رشت دستگیر شد.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی گیلان گفت: در بازرسی از منزل و مغازه متهم یک دستگاه کیس رایانه، یک دستگاه لپ تاپ، دو عدد فلش، به همراه تعداد زیادی از تصاویر و فیلمهای غیر اخلاقی و تعدادی از عکس های شخصی دختران و زنان با اسم مشخص در پوشه های جداگانه و چندین حلقه فیلم از دختران و زنانی که توسط دوربین مدار بسته مغازه اش ضبط شده بود، کشف شد.

وی در ادامه به افرادی که در پوشش فضای مجازی اخلاق و عفت عمومی جامعه را هدف گرفته اند، هشدار داد: برخورد پلیس فتا با این گونه هنجار شکنان بر خورد جدی، قاطع و قانونی خواهد بود.

نیروی انتظامی پاسدار مجموعه مقررات و ضامن نظم در جامعه

فرمانده نیروی انتظامی گیلان به مناسبت هفته ناجا امنیت را یکی از ضروری ترین نیازهای بشر و عامل مهمی برای رشد و توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی و اقتصادی دانست و گفت: امنیت یک نعمت بی بدیل بوده و در همه ابعاد فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و قضایی از نیازهای اصلی فرد و جامعه است.

سردار ابراهیم قائد رحمتی ایجاد و گسترش امنیت را نیز وظیفه آحاد ملت، حکومتها و دولتها عنوان کرد و افزود: امنیت یک کار اجتماعی و فرهنگی است و هر جامعه ای متناسب با رویکرد خاص خودش امنیت را می خواهد و هیج مکتب یا نظام حقوقی نمی تواند خود را نسبت به موضوع امنیت، بی تفاوت قلمداد کند.

وی همچنین با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه چنانچه جامعه ای امنیت نداشته باشد، هیچ کار سازمان یافته ای در جهت پیشرفت و ارتقای آن کشور تضمین نخواهد شد، بیان داشت: نیروی انتظامی بار سنگین برقراری نظم و امنیت و تامین آسایش فردی و عمومی را بر دوش دارد زیرا با برقراری نظم و امنیت در جامعه می توان به رشد و تعالی در تمامی ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، دینی و علمی رسید.

ابراهیم قائد رحمتی با اعلام اینکه نیروی انتظامی به عنوان پاسدار مجموعه مقررات و ضوابط و ضامن نظم است ادامه داد: نیروی انتظامی به عنوان یک نیروی فعال در عرصه جامعه، تداوم مستمر ارتباط با جامعه را در دستور کار خود قرار داده و هفته ناجا را فرصت ویژه ای برای ارتقاء سطح تعامل مردم و ناجا می داند تا ضمن ارزیابی عملکردها و سنجش آخرین اقدامات انجام شده، به اصلاح روش ها و بهینه سازی سیستم عملکرد اجتماعی خود بپردازد.

مشارکت در گرو ارتباط و اعتماد

استاندار گیلان گفت: با ایجاد ارتباط و اعتماد می توان به مشارکت دست یافت، اندیشه و آثاری که از نیروی انتظامی صادر می شود باید شاخصه سلامت، اعتماد و صلابت را داشته باشد.

کیهان هاشم نیا به غیر قابل تصور بودن تغییرات در جامعه در سالهای گذشته اشاره کرد و افزود: زمانی ضریب افزایش علم در جهان در یک بازه زمانی پنج ساله مورد انتظار بود اما هم اکنون هر پنچ ساعت علم در دنیا دو برابر شده و تصور اینکه تغییرات دانش و تولید علم در دنیا از پنج ساله به پنج ساعت تغییر کند در تصور هیچ جامعه شناسی نمی گنجید.

وی اظهارداشت: تولید علم و دانش تغییرات اساسی در رفتار اجتماعی و ساختار ذهنی انسانها به وجود آورده و اینک خانواده پذیرفته که بچه خود باید تلفن داشته باشد که از وی اطلاع پیدا کند که به کجا می رود ولی نمی داند به کجا می رود.

استاندار گیلان تخطی از قانون راهنمایی و رانندگی در جامعه کنونی توسط عده قلیلی، ابزار آلات رایانه ای و همچنین عبور 500 هزار خودرو از مرزهای شمالی کشور موجب انتقال افکار، عقاید و فرهنگها در شرایط کنونی اعلام کرد و گفت: تمامی این موارد الزاماتی در جامعه ایجاد می کنند که اگر نیروی انتظامی، قضات، جامعه، خانواده بر اساس پیش بینی و تحلیل از موقعیت فعلی و آینده برنامه ریزی نکنند، لاجرم عقب تر از جامعه خواهند بود.

وی تاکید کرد: با سرعت تمام باید با آموزش نیروها، اصلاح قوانین و آموزش خانواده ها برای پیشگیری از جرم و دستگیری مجرم حرکت کرد.