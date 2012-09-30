20 کودک و نوجوان داوری جشنواره تئاتر همدان را بر عهده دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر اجرایی نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان از حرکت کارناوال های شادی در آستانه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در شهر همدان خبر داد.

خسرو بیات اظهار داشت: کارناوال های شادی تا 16 مهر ماه در سطح شهر حرکت می کنند تا پیام شادی و جشنواره تئاتر را به کودکان و نوجوانان شهر خبر دهند.

وی عنوان کرد: این کارناوال ها که متشکل از عروسک های رنگی است با اجرای برنامه و سرودهای شاد کودکانه تا آغاز جشنواره برای شادی آفرینی در بین بچه ها در سطح شهر حرکت می کنند.

بیات یادآور شد: کارناوال های شادی از ساعت 15:30 تا 18 در خیابان های همدان حرکت می کنند.

جشنواره تئاتر کودک فرصتی برای تبلیغ اسلام است

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: باید برای تبلیغ اسلام در جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان برنامه ریزی شود.

امیر خجسته گفت: دلسوزان، دانشگاهیان، حوزویان و اندیشمندان باید برای تبلیغ اسلام در جریان برگزاری این جشنواره تلاش کنند.

وی با اشاره به اهمیت بعد بین المللی جشنواره عنوان کرد: باوجود علما، روحانیون و اندیشمندان در استان نباید به بهانه های مختلف مانع رشد و توسعه استان شد بلکه باید از وجود این علما در زمان برگزاری جشنواره به عنوان فرصتی برای تبلیغ دین اسلام استفاده و برنامه های فرهنگی اجرا کرد.

خجسته اظهارداشت: با بهره گیری از دانش و تخصص اندیشمندان و برنامه ریزی برای انجام کار فرهنگی در استان می توان دغدغه های موجود در این زمینه را پاسخ گفت.

20 کودک و نوجوان داوری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان را بر عهده دارند

مدیر اجرایی نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان از اعلام اسامی 20 داور کودک و نوجوان در جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان خبر داد.

بیات عنوان کرد: 10 کودک و 10 نوجوان داوری بخش های مختلف جشنواره در نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان بر عهده خواهند داشت.

مائده فردوسی پور، فاطمه گودرزی، فاطمه معین توکلی، کیمیا شیرافکن، هستی ترابی، مهسا قهرمانی مطلق، سید پرسا رضوان پور، مهبد محمدی و محمدحسین رجبی داوران کودک این دوره از جشنواره هستند.

پریسا مدیریان، سارا کانونی ثابت، نهال دفتری، مرجان مهرمنش، فائزه سادات اقلیمی، مهسا رحمتی، مسعود رحمتی، حسین قاسمی هنر و محمد بهروز پور به عنوان داوران نوجوان این دوره از جشنواره انتخاب شدند.

نمایشگاه ماسک های نمایشی کودک و نوجوان برپا می شود

قائم مقام مدیراجرایی نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان از برپایی نمایشگاه ماسک های عروسکی و دکوراتیو در بخش کودک و نوجوان همزمان با این جشنواره در همدان خبر داد.

هادی فیض منش اظهار داشت: برای نخستین بار نمایشگاه تخصصی ماسک های عروسکی و دکوراتیو در مجتمع فرهنگی سینمایی آوینی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه برای نخستین بار به صورت تخصصی به بخش کودک و نوجوان می پردازد، افزود: در ایام جشنواره تئاتر کودک و نوجوان این ماسک ها به صورت آزاد در نمایشگاه در معرض دید افراد قرار می گیرد.

فیض منش عنوان کرد: در این نمایشگاه صرفا ماسک هایی ارائه می شود که مختص کودک و نوجوان است و تمامی مخاطبان جشنواره می توانند از این نمایشگاه که برای نخستین بار در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان برپاست، بازدید کنند.

حضور کودکان و نوجوانان در دو نمایش بخش ویژه جشنواره تئاتر کودک

دو نمایش بخش ویژه نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان که با حضور و مشارکت دانش آموزان کودک و نوجوان تولید شده اند، معرفی شد.

در بخش ویژه جشنواره دو نمایش "هزار درنا" به مربیگری رکسانا مهرافزون و "قهر و مهر" به کارگردانی آذر مبارکی حضور دارند که بوسیله دانش آموزان کارشده است.

نمایش "هزاردرنا" که درباره حادثه هیروشیمای ژاپن است از سوی دانش آموزان موسسه پژوهشی کودکان دنیا و زیر نظر مشاوران حرفه ای و متخصص شکل گرفته است.

رکسانا مهرافزون در معرفی این نمایش گفت: در "هزار درنا" 20 دانش آموز هشت تا دوازده ساله حضور دارند و این نمایش را به عنوان یک پروژه آموزشی و پژوهشی آماده کرده اند.

نمایش "قهر و مهر" نیز که درباره انسان و طبیعت است توسط اعضا "باغچه مهر" که اولین مرکز تلفیقی حرفه ای آموزش نمایش عروسکی برای ناشنوا- شنوا است تولید شده است.

آذر مبارکی در توضیح چگونگی کار با ناشنوایان گفت: این نمایش براساس تصویر و موسیقی است و کلام ندارد.

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان 16 تا 22 مهر ماه جاری در همدان برگزار می شود.