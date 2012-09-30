158 فرهنگ یار لرستانی پلیس نامحسوس افتخاری می شوند

سرهنگ پرویز حسینی در حاشیه برگزاری همایش همیاران پلیس و فرهنگ یاران ترافیک در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در سال گذشته تحت تاثیر نهادینه کردن فرهنگ رانندگی توسط همیاران پلیس و فرهنگ یاران شاهد کاهش تعداد کشته شدگان در تصادفات رانندگی بوده ایم.

وی با بیان اینکه هم اکنون 12 میلیون و 500 هزار همیار پلیس در کشور وجود دارد، یادآور شد: همکاری این تعداد دانش آموز برای نهادینه کردن فرهنگ رانندگی در کشور سرمایه بزرگی است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان با اشاره به اجرای طرح پلیس نامحسوس افتخاری در کشور اظهار داشت: 158 فرهنگ یار در استان لرستان به عنوان پلیس نامحسوس افتخاری با پلیس راهنمایی و رانندگی همکاری می کنند.

سرهنگ حسینی با تاکید بر اینکه پلیس راهنمایی و رانندگی در راستای ایجاد یک مرجع تاثیرگذار در جامعه برای نهادینه کردن فرهنگ رانندگی و همکاری با پلیس این طرح را اجرا می کند، افزود: فرهنگ یاران پلیس که از جامعه فرهنگی هستند با شرکت در این طرح می توانند تاثیر زیادی در کاهش تخلفات راهنمایی و رانندگی داشته باشند.

وی با تشریح چگونگی همکاری فرهنگ یاران با پلیس ادامه داد: فرهنگ یاران در این طرح با داشتن کارت شناسایی و گذراندن دوره های آموزشی و به صورت قانونمند ودر راستای قانون جدید به عنوان یک پلیس نامحسوس فعالیت می کنند و می توانند تخلفاتی را که مشاهده می کنند به پلیس گزارش کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان با تاکید بر اینکه این افراد کارت شناسایی و حکم قانونی دارند، تصریح کرد: گزارشهایی که پلیسهای نامحسوس افتخاری به پلیس می دهند در پرونده سوابق رانندگان ثبت می شود.

سرهنگ حسینی با اشاره به اینکه فرهنگ یارانی که به عنوان پلیس نامحسوس فعالیت خود را آغاز می کنند مورد وثوق پلیس قرار گرفته اند و در تمام ساعات شبانه روز فعالیت می کنند، یادآور شد: این فرهنگ یاران مانند پلیس راهنمایی و رانندگی هرجا تخلفی مشاهده و گزارش کنند جزء سوابق تخلفاتی رانندگان محسوب می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه در مرحله اول این طرح 158 نفر به عنوان پلیس نامحسوس افتخاری در استان جذب شده اند، گفت: در ادامه این طرح نیز فرهنگ یاران دارای شرایط لازم می توانند در اجرای این طرح خدمت کنند.