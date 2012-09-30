به گزارش خبرنگار مهر،‌ نشست خبری چهارمین جشنواره تجسمی دامون‌فر با حضور فرح اصولی؛‌ رئیس هیات داوران جشنواره و دبیر این مسابقه و سیف‌الله پویاراد؛‌ مدیرعامل شرکت دامون‌فر و برگزار کننده این برنامه هنری در پردیس سینمای ملت برگزار شد.



در ابتدای این نشست پویاراد گفت: از اهداف‌ اصلی جشنواره دامون‌فر ایجاد پیوند ناگسستنی میان جوانان هنرمند و اساتید صاحب‌نام هنرهای تجسمی‌ است که طی سال‌های گذشته با حضور مستمر و پیگیر فرح اصولی‌ عملی شد. وی افزود: امیدوارم چهارمین دوسالانه دامون‌فر در ادامه این مسیر مستمر بتواند مانند جشنواره‌های دیگر در جهت گزینش و معرفی جوانان هنرمند و خلاق به جامعه هنری ایران گام بردارد.

وی در ادامه به بحث در مورد اقتصاد هنر پرداخت و گفت: اقتصاد در تمام زندگی مردم نقش اساسی دارد. زمان آنچنان طولانی نمی‌گذرد که هنرمندان ما آثارشان را از گوشه کارگاهایشان در آورده و در حراجی‌ها و گالری‌ها در سطح داخلی و بین‌المللی به فروش می‌رسانند.



پویا راد اقتصاد هنر را به خونی تشبیه کرد که باید به رگ‌‌های هنر ایران تزریق شود و ادامه داد: این خونی است که در رگ‌های جامعه هنری جاری می‌شود و زمینه را برای رشد و رقابت هنرمندان فراهم می‌کند و جای خوشحالی دارد که در این مسیر هنرمندان ایرانی در سراسر دنیا باعث سربلندی و افتخار شده‌اند.



دبیر چهارمین دوسالانه دامون‌فر در بخش دیگری از سخنان خود با مرور سه مشخصه اصلی این دوره از جشنواره بیان کرد: به توصیه اساتید هنر و پیشکسوتان حاضر در جشنواره تمرکز دوره چهارم را تنها بر نقاشی قرار داده‌ایم زیرا در سال‌های گذشته تعداد آثار رسیده و مورد انتخاب هیات داوران بیشتر از ظرفیت و توان ما برای نمایش آنها بود. لذا ترجیح دادیم تنها تمرکز را بر نمایش آثار نقاشی قرار دهیم.



پویا راد با تاکید بر شعار همیشگی جشنواره دامون‌فر درباره حضور بخش خصوصی و فعالیت‌های آن گفت: خوشبختانه در این مسیر موفقیت‌هایی پیدا کرده و در همین راستا با بانک سامان وارد مذاکره شده‌ایم تا با حضور آنها به شکوفایی هرچه بیشتر این جشنواره کمک کنیم و امیدواریم سایر موسسات خصوصی نیز با حرکت ما تشویق شوند و در راه اعتلای هنر گام بردارند.



وی از تقدیر ویژه از لی‌لی گلستان خبر داد و افزود: هر سال در مراسم اختتامیه از یکی از هنرمندان پیشکسوت قدردانی می‌کردیم اما این بار قرعه به نام یکی از گالری‌داران قدیمی به نام لی‌لی گلستان افتاد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد دلیل انتخاب گلستان گفت:‌ گلستان سمبل گالری‌داران ایران است. گالری‌ها همواره نقش بسیار بزرگی را در معرفی آثار و هنرمندان داشتند و اگر این گالری‌ها نبودند قطعا هنرمندان نمی‌توانستند آثار خود را عرضه کنند.



مدیر جشنواره دامون‌فر در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد بین‌المللی شدن این برنامه توضیح داد: همواره این آرزو را داریم که به یک دوسالانه بین‌المللی بدل شویم و امیدواریم حضور بخش‌هایی همچون بانک سامان در عملی شدن این اتفاق ما را کمک کند. دامون‌فر نماینده سه شرکت بزرگ بین‌المللی در عرصه محصولات هنری است اما به لحاظ اقتصادی توانمندی مالی ندارد و از آنجا که حرکت ما در این جشنواره کاملا خصوصی است لذا فعلا این توان را برای بین‌المللی کردن نداریم اما مذاکراتی را با مجموعه فابرکاستل انجام داده‌ایم و این زمینه وجود دارد اما اینکه چه زمانی عملی شود مشخص نیست.

وی همچنین درباره گران شدن ابزار نقاشی و تاثیر آن در تغییر رویه‌ هنرمندان گفت: کالاهای شرکتی همچون دامون‌فر مستقیما در رابطه با جریان ارزی قرار دارد و از آنجا که محصولاتی وارداتی محسوب می‌شوند با این نوسانات ارزی با مشکلات متعددی روبرو است. زیرا با رشد ارز‌های بین‌المللی در برابر ریال تاثیرات جدی بر واردات این کالاها شاهد هستیم که امیدوارم بهبود پیدا کند.



در ادامه فرح اصولی گفت: در همه جای دنیا وقتی شاهد پیشرفت هنر هستیم حامی اصلی آن بخش خصوصی است که با نگاهی حمایتی و نه نظارتی حضور دارد و امیدواریم با نگاه به حرکت این دو سالانه تجسمی، سایر بخش‌های خصوصی هم وارد جریان شوند و کمک کنند تا هنر مسیر خود را به خوبی طی کند. وی افزود: این حضور چندان جدی گرفته نشده است در حالی که در چند سال اخیر که اقتصاد هنر رونق یافته است جوانان به دنبال فرصتی بودند تا خود را نشان دهند و قطعا برگزاری چنین رویدادهایی عرصه‌ای برای نمایش آثار این نسل است.



اصولی ادامه داد: ما اینجا دنبال داوینچی و میکل‌انژ نیستیم بلکه اینجا دنبال امید برای آینده می‌گردیم و از این رو این رویداد مربوط به هنرمندان کمتر از 25 سال است که هنوز درگیر تکنیک و سبک هستند و راه‌هشان را جست‌وجو می‌کنند و قرار است ما آنها را ببینیم.



این هنرمند نقاش که سابقه دبیری ششمین دوسالانه نقاشی ‌ملی ایران را نیز در کارنامه خود دارد در مورد ماحصل جشنواره دامون‌فر توضیح داد:‌ حاصل این چهار دوره جشنواره این بوده که برگزیدگان موقعیت خوبی پیدا کنند و آثارشان وارد بازارهای خارجی و داخلی هنر شود و قطعا اگر چنین فرصتی نبود این راه برای نسل جوان باز نمی‌شد و جای خوشحالی دارد که تا کنون چهار دوره سپری شده است.



وی خاطرنشان کرد: تا کنون 100 اثر از 68 هنرمند در مرحله اول توسط هیات متشکلی از بنده ،‌ بهرنگ صمد‌زادگان و رعنا فرنود انتخاب شده است و برای انتخاب آثار برتر نیز دو هنرمند دیگر به این ترکیب سه نفره اضافه خواهند شد.

اصولی در مورد هیات داوران و انتخاب آثار این جشنواره توضیح داد: ما تلفیقی از داوران جوان و پیشکسوت را برای قضاوت آثار در نظر گرفتیم که به زعم بنده در چنین رویدادی ارزش ویژه‌ای دارد چرا که وقتی چهار هزار اسلاید را از گوشه گوشه‌ کشور مشاهده می‌کنیم‌، به نوعی در جریان تفکر و کار جوانان و حرکت آنها قرار می‌گیریم و می‌دانیم که چه اتفاقی در عرصه هنری حاصل می‌شود.

وی در پایان گفت: هرجشنواره‌ای می‌تواند افت و خیزهایی داشته باشد و قطعا در هر دوره نقاط قوت و ضعفی وجود دارد که به زعم بنده مربوط به آن دوره از فعالیت جامعه هنری می‌شود که خود ناشی از عوامل مختلفی همچون شرایط اقتصادی‌، سیاسی و اجتماعی است. مثلا در این دوره تعداد کارهای کوچک نسبت به آثاری با ابعاد بزرگ بیشتر است که شاید ناشی از توانمندی اقتصادی نقاشان جوان باشد اما در هر حال باید به این رویدادها با عنایت و مهربانی نگاه کنیم و از نقطه نظر جامعه شناسی و سلامت روان آنها را مورد بررسی قرار دهیم.