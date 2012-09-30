تعامل نیروی انتظامی و آموزش و پرورش تاثیر زیادی در جامعه داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، علی قربانی ظهر یکشنبه در همایش همیاران پلیس و فرهنگ یاران ترافیک با اشاره به اینکه وظیفه همه مردم این است که قوانین اخلاقی، اجتماعی و ... را رعایت کنند، اظهار داشت: رعایت نکردن قوانین توسط یک نفر تنها به خود او ضرر نمی رساند بلکه دیگران را نیز درگیر می کند.

وی با بیان اینکه تعامل خوبی که بین آموزش و پرورش و نیروی انتظامی ایجاد شده است نقش موثری در فرهنگ سازی قوانین در جامعه دارد، یادآور شد: ظرفیت عظیم آموزش و پرورش می تواند در همکاری با نیروی انتظامی و سایر دستگاه ها نقش آفرینی کند.

معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان ادامه داد: ظرفیت 340 هزار دانش آموز می تواند در هرکجا که نیاز باشد ورود پیدا کند و کمک کننده باشد.

قربانی با بیان اینکه تاکنون تعامل خوب بین نیروی انتظامی و آموزش و پرورش تاثیر خوبی در جامعه داشته و ما توانسته ایم از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم، اظهار امیدواری کرد که در آینده شاهد تحقق نتیجه فرهنگ سازیها در جامعه باشیم.

بر اساس این گزارش در پایان این مراسم از همیاران پلیس و فرهنگیاران نمونه تجلیل به عمل آمد.