آشنا که پیش از این در ایام برگزاری چهاردهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران(مبارک) از خرید و افتتاح مکانی دائمی برای هنرمندان تئاتر عروسکی بعد از پایان جشنواره خبر داده بود درباره تأخیر و وضعیت راه‌اندازی این مکان به خبرنگار مهر گفت: به دلیل انصراف مالک ساختمان مدنظر ما باید مکانی جدید را در نظر می‌گرفتیم که این اتفاق افتاده و مکان دائمی تئاتر عروسکی به زودی افتتاح و راه‌اندازی می‌شود.



مدیرکل هنرهای نمایشی درباره وعده داده شده به گروه‌های شرکت‌کننده در جشنواره چهاردهم تئاتر عروسکی مبنی‌بر اجرای عمومی آثار یادآور شد: هیأت انتخاب گروه‌هایی را برگزیده‌اند که طبق جدول و برنامه‌ریزی انجام شده اجرای عمومی آثار انتخاب شده جشنواره تئاتر عروسکی آغاز می‌شود.



چهاردهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران - مبارک با بودجه و امکانات محدودتری نسبت به دوره‌های گذشته برگزار شد و دلیل این امر از سوی اردشیر صالح‌پور دبیر این دوره از جشنواره اختصاص بخشی از بودجه جشنواره به خرید و راه‌اندازی مکانی دائمی برای هنرمندان تئاتر عروسکی ذکر شد.



معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرکل هنرهای نمایشی نیز در ایام برگزاری جشنواره وعده راه‌اندازی مکان دائمی هنرمندان تئاتر عروسکی را بعد از پایان جشنواره دادند که این امر هنوز میسر نشده‌است.