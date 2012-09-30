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۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۳

مدیرکل هنرهای نمایشی:

تئاتر عروسکی در کمترین زمان ممکن صاحب مکان دائمی می‌شود

تئاتر عروسکی در کمترین زمان ممکن صاحب مکان دائمی می‌شود

قادر آشنا مدیرکل هنرهای نمایشی از افتتاح و راه‌اندازی مکان دائمی هنرمندان تئاتر عروسکی در کمترین زمان ممکن خبر داد.

آشنا که پیش از این در ایام برگزاری چهاردهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران(مبارک) از خرید و افتتاح مکانی دائمی برای هنرمندان تئاتر عروسکی بعد از پایان جشنواره خبر داده بود درباره تأخیر و وضعیت راه‌اندازی این مکان به خبرنگار مهر گفت: به دلیل انصراف مالک ساختمان مدنظر ما باید مکانی جدید را در نظر می‌گرفتیم که این اتفاق افتاده و مکان دائمی تئاتر عروسکی به زودی افتتاح و راه‌اندازی می‌شود.

مدیرکل هنرهای نمایشی درباره وعده داده شده به گروه‌های شرکت‌کننده در جشنواره چهاردهم تئاتر عروسکی مبنی‌بر اجرای عمومی آثار یادآور شد: هیأت انتخاب گروه‌هایی را برگزیده‌اند که طبق جدول و برنامه‌ریزی انجام شده اجرای عمومی آثار انتخاب شده جشنواره تئاتر عروسکی آغاز می‌شود.

چهاردهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران - مبارک با بودجه و امکانات محدودتری نسبت به دوره‌های گذشته برگزار شد و دلیل این امر از سوی اردشیر صالح‌پور دبیر این دوره از جشنواره اختصاص بخشی از بودجه جشنواره به خرید و راه‌اندازی مکانی دائمی برای هنرمندان تئاتر عروسکی ذکر شد.

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرکل هنرهای نمایشی نیز در ایام برگزاری جشنواره وعده راه‌اندازی مکان دائمی هنرمندان تئاتر عروسکی را بعد از پایان جشنواره دادند که این امر هنوز میسر نشده‌است. 

کد مطلب 1708652

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