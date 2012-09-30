آشنا که پیش از این در ایام برگزاری چهاردهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران(مبارک) از خرید و افتتاح مکانی دائمی برای هنرمندان تئاتر عروسکی بعد از پایان جشنواره خبر داده بود درباره تأخیر و وضعیت راهاندازی این مکان به خبرنگار مهر گفت: به دلیل انصراف مالک ساختمان مدنظر ما باید مکانی جدید را در نظر میگرفتیم که این اتفاق افتاده و مکان دائمی تئاتر عروسکی به زودی افتتاح و راهاندازی میشود.
مدیرکل هنرهای نمایشی درباره وعده داده شده به گروههای شرکتکننده در جشنواره چهاردهم تئاتر عروسکی مبنیبر اجرای عمومی آثار یادآور شد: هیأت انتخاب گروههایی را برگزیدهاند که طبق جدول و برنامهریزی انجام شده اجرای عمومی آثار انتخاب شده جشنواره تئاتر عروسکی آغاز میشود.
چهاردهمین جشنواره بینالمللی تئاتر عروسکی تهران - مبارک با بودجه و امکانات محدودتری نسبت به دورههای گذشته برگزار شد و دلیل این امر از سوی اردشیر صالحپور دبیر این دوره از جشنواره اختصاص بخشی از بودجه جشنواره به خرید و راهاندازی مکانی دائمی برای هنرمندان تئاتر عروسکی ذکر شد.
معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرکل هنرهای نمایشی نیز در ایام برگزاری جشنواره وعده راهاندازی مکان دائمی هنرمندان تئاتر عروسکی را بعد از پایان جشنواره دادند که این امر هنوز میسر نشدهاست.
قادر آشنا مدیرکل هنرهای نمایشی از افتتاح و راهاندازی مکان دائمی هنرمندان تئاتر عروسکی در کمترین زمان ممکن خبر داد.
آشنا که پیش از این در ایام برگزاری چهاردهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران(مبارک) از خرید و افتتاح مکانی دائمی برای هنرمندان تئاتر عروسکی بعد از پایان جشنواره خبر داده بود درباره تأخیر و وضعیت راهاندازی این مکان به خبرنگار مهر گفت: به دلیل انصراف مالک ساختمان مدنظر ما باید مکانی جدید را در نظر میگرفتیم که این اتفاق افتاده و مکان دائمی تئاتر عروسکی به زودی افتتاح و راهاندازی میشود.
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