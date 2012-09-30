به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز علیشیری با اعلام رکورد شکنی بی سابقه سرمایه گذاری مصوب خارجی ایران در سال جاری، گفت: سرمایه گذاری خارجی مصوب کشور در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 83 درصد افزایش یافت.

معاون وزیر اقتصاد، اظهار داشت: حجم طرح های مصوب سرمایه گذاری خارجی در 6 ماهه نخست سال 90 سه میلیارد و 700 میلیون دلار بود که این رقم در مدت مشابه امسال، به 6 میلیارد و 800 میلیون دلار رسید.

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، خاطر نشان کرد: کل طرح های سال گذشته که موفق به اخذ مصوب هیئت سرمایه گذاری خارجی شد، بالغ بر 5 میلیارد و 200 میلیون دلار بود که با تصویب رقم 6 میلیارد و 8 میلیون دلار، علاوه بر پیشی گرفتن از کل رقم سال 90 طی 6 ماهه اخیر با نرخ رشد 30 درصدی مواجه شده ایم.

علیشیری گفت: میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور نیز در سال های گذشته افزایش داشته است و در 3 تا 4 سال گذشته بیش از 145 درصد افزایش در جذب سرمایه گذاری داشته ایم و این رشد مستمر و رو به جلو بوده است و اهتمام داریم این وضعیت را برای سال جاری و سال های آتی حفظ کنیم.

وی بیان داشت: بر اساس قانون سرمایه گذاری خارجی چنانچه سرمایه گذار در مدت 6 ماه نسبت به آورده سرمایه گذاری خارجی اقدام ننماید و یا دلایل توجیهی کافی برای علت عدم ورود به هیئت سرمایه گذاری خارجی ارائه ندهد ، مجوز سرمایه گذاری خارجی وی باطل می شود.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد، تصریح کرد: تمامی دستگاه های اجرایی باید تلاش کنند تا ضمن ساده سازی کار و کمک به سرمایه گذاران خارجی فرایند جذب و اجرایی شدن طرح ها را تسریع کنند.

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری خارجی، خاطر نشان کرد: چنانچه دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی کشور در جذب سرمایه گذاری خارجی و ارتقای فضای کسب و کار مشارکت نمایند، بدون شک شاهد توسعه اقتصادی کشور خواهیم بود.

علیشیری یادآور شد: تلاش می کنیم تا پایان سال جایگاه خود را در عرصه رقابتی سرمایه گذاری خارجی تثبیت کنیم و پیش بینی ما درباره سرمایه گذاری های خارجی کشور در سال های آینده نیز ادامه این روند افزایشی است.

وی افزود: به تدریج جذب سرمایه خارجی در کشور برای بخش های دولتی و خصوصی، تبدیل به فرهنگ عمومی می شود و این امر به افزایش جذب این سرمایه ها کمک می کند.

معاون وزیر اقتصاد، همچنین درباره پیش بینی نشریه اکونومیست درباره رشد سرمایه گذاری خارجی در کشور در سال های آینده، گفت: ما از پیش بینی های خوش بینانه یا بدبینانه نشریه های تخصصی بین المللی خوشحال یا غمگین نمی شویم و سعی می کنیم کار خود را درست انجام دهیم ولی این نشریه در این مورد درست پیش بینی کرده است.

علیشیری گفت: از جمله طرح های مصوب در این هیئت، سرمایه گذاری خارجی در طرح ایجاد فروشگاه های زنجیره ای پوشاک و البسه در سطح کشور، سرمایه گذاری در حوزه صنعت و معدن، تولید پارچه پرده ای، چاپ و تکمیل پارچه و تولید جواهرآلات و سایر کالاهای ساخته شده از فلزات قیمتی است.

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در ادامه از تهیه آئین نامه ای برای تشویق و اعطای جوایزی به سرمایه گذاران نمونه خارجی خبر داد و افزود: این مشوق ها و جوایز همانند جایزه صادر کنندگان نمونه کشور خواهد بود و برای سرمایه گذاران خارجی مهم است که بدانند از طرف حاکمیت به جنبه های مختلف سرمایه گذاری خارجی در کشور با دقت و دید احترام نگریسته می شود.

وی بیان داشت: در اجرای ماده 111 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه کشور نیز تا پایان سال ‌موظف به شناسایی مشوق های سرمایه گذاری خارجی و تعیین آن متناسب با شرایط اقتصاد کشور هستیم.

علیشیری تصریح کرد: مهمترین بخش تدوین بسته و سیاست های تشویق سرمایه گذاری خارجی، شناسایی، تعریف مشوق ها و بومی سازی آنها است، چرا که در عرصه بین المللی در زمینه اختصاص اینگونه مشوق ها رقابتی دائمی میان کشورها وجود دارد. همچنین در کنار بهبود فضای کسب و کار در کشور، برای روان کردن عملیات اجرایی طرح های سرمایه گذاری خارجی تلاش می کنیم.