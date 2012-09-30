واردات 75 میلیون دلاری به استان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، موسی محمدی گنجه ظهر یکشنبه در جلسه توسعه صادرات استان زنجان که در استانداری این استان برگزار شد افزود: میزان تجارت خارجی استان از میانگین کشوری بالاتر است.

وی اظهار داشت :در پنج ماهه امسال 118 میلیون و 163 دلار صادرات از گمرک استان انجام گرفته که از نظر وزنی 48 هزار و 139 تن بوده که از نظر روزنی 64 درصد و از نظر ارزش 55 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

سرپرست گمرک استان زنجان گفت: عمده محصولات صادراتی استان به کشورهای عراق، ترکیه، عسلویه ،ایتالیا، ارمنستان، بلاروس و بلژیک صادر می شود.

محمدی عمده صادرات از گمرک استان را کاتد، مس، کشمش، رب گوجه فرنگی، سرب و روی و پنبه حلاجی شده یاد کرد.

وی در ادامه افزود: صادرات استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

سرپرست گمرک استان زنجان، گفت: 90 درصد کالاهای وارد شده خط تولید و مواد اولیه است.

محمدی در ادامه به کالاهای ورود موقت اشاره کرد و گفت: این کالاها از مرزها وارد می شود که در این مدت هشت میلیون دلار ورود کالای موقت به استان بوده است.

وی از وجود 210 پرونده قاچاق در گمرک استان خبر داد و گفت : ارزش ریالی این پرونده ها 21 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته 23 درصد کاهش پرونده های قاچاق داشتیم و 80 درصد کاهش ریالی این کالاها نسبت به سال گذشته بوده است.