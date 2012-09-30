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۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۵۵

جوادی به مهر خبر داد:

کسب رتبه های گوناگون توسط گروههای آموزش ابتدایی پاکدشت

کسب رتبه های گوناگون توسط گروههای آموزش ابتدایی پاکدشت

پاکدشت – خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش شهرستان پاکدشت از کسب رتبه ها ی گوناگون استانی برای گروههای آموزش ابتدایی این شهرستان خبر داد.

محمدرضا جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تقدیر از عملکرد خوب گروههای آموزش ابتدایی، از کسب رتبه های برتر استانی در رشته های مختلف برای این کارشناسی خبر داد و از این امر ابراز خرسندی کرد.

وی افزود: این کارشناسی توانسته است در سال تحصیلی 91-90رتبه اول استان در طرح درس پژوهی با هدایت محمد صفری بختیاری و همکاری مدارس مجری طرح، رتبه دوم طرح انس با قرآن با هدایت مسعود آذر و همکاری مدارس مجری طرح، رتبه دوم استان در طرح لذت درس علوم با هدایت محسن پازوکی و همکاری مدارس مجری طرح را به دست آورد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان پاکدشت بیان داشت: رتبه دوم استان در طرح جابر بن حیان با هدایت ابراهیم رنجبر و همکاری مدارس مجری طرح، رتبه سوم استان در طرح مهارتهای زندگی واسلامی با هدایت معصومه هاشم زاده و همکاری مدارس مجری طرح و رتبه سوم استان در طرح پژوهش سرا با هدایت روح الله داوری نظر و همکاری مدارس مجری طرح نیز کسب شد.

سال تحصیلی جدید سالی متفاوت در مقطع ابتدایی

وی سال تحصیلی جدید را سالی متفاوت در مقطع ابتدایی دانست و افزود: با اجرای نظام آموزشی3-3-6 هر سال و به صورت همزمان در دو پایه مقاطع تحصیلی تغییرات اعمال می‌ شود و با اجرای این نظام آموزشی از ابتدای مهر ماه، تغییراتی در کتابها و نحوه آموزش در پایه‌ های دوم و ششم ابتدایی اعمال شده است.

جوادی با بیان اینکه هنوز این تغییرات به مقاطع راهنمایی و دبیرستان نرسیده، افزود: سال 92 این تغییرات در مقطع راهنمایی و سال93 در مقطع دبیرستان اعمال می ‌شود.

وی تأکید کرد: دانش آموزانی که از مهرماه امسال تحصیل خود را در پایه ششم ابتدایی شروع کرده اند، دیگر لازم نیست که دوران پیش دانشگاهی را بگذرانند و با پایان سه سال دبیرستان، موفق به دریافت مدرک دیپلم می‌ شوند.

کد مطلب 1708659

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