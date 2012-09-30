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۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۱۵

اسد خواستار شد:

پیمانکاران مسکن مهر دغدغه ساخت و ساز داشته باشند

پیمانکاران مسکن مهر دغدغه ساخت و ساز داشته باشند

بهشهر - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و شهرسازی مازندارن گفت: پیمانکاران مسکن مهر، تنها دغدغه ساخت و ساز داشته باشند و از پرداختن به امور دیگر مسکن مهر خودداری کنند.

به گزار ش خبرنگار مهر، سید علی اسد پیش از ظهر یکشنبه در پنجاه و نهمین جلسه شورای مسکن شهرستان بهشهر افزود: پیمانکاران موظف هستند بر اساس تفاهم نامه سه جانبه کار کنند و دغدغه ساخت و ساز داشته باشند.

وی اظهار داشت: اینکه پروژه ای تعطیل باشد از پیمانکاری قابل قبول نیست چرا که باید براساس تفاهم نامه و آورده های مورد نظر ساخت و ساز انجام شود.

اسد افزود: با بررسی افراد ثبت نام شده ای که تا کنون پولی برای مسکن مهر واریز نکرده اند با اطلاع رسانی قبلی ظرف 48 ساعت حذف شوند و به افرادی که واریزی تا 50 درصد دارند نیز حداکثر یکماه فرصت داده شود تا برای واریز مبلغ اقدام کنند.

وی گفت: افرادی که در این راستا کارشکنی می کنند باید از سوی فرمانداری مواخذه شوند و کارها بررسی شود.

شهرهای شرق مازندران حدود 300 هزار نفر جمعیت دارد.


 

کد مطلب 1708661

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