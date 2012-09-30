پیمانکاران مسکن مهر دغدغه ساخت و ساز داشته باشند

به گزار ش خبرنگار مهر، سید علی اسد پیش از ظهر یکشنبه در پنجاه و نهمین جلسه شورای مسکن شهرستان بهشهر افزود: پیمانکاران موظف هستند بر اساس تفاهم نامه سه جانبه کار کنند و دغدغه ساخت و ساز داشته باشند.



وی اظهار داشت: اینکه پروژه ای تعطیل باشد از پیمانکاری قابل قبول نیست چرا که باید براساس تفاهم نامه و آورده های مورد نظر ساخت و ساز انجام شود.



اسد افزود: با بررسی افراد ثبت نام شده ای که تا کنون پولی برای مسکن مهر واریز نکرده اند با اطلاع رسانی قبلی ظرف 48 ساعت حذف شوند و به افرادی که واریزی تا 50 درصد دارند نیز حداکثر یکماه فرصت داده شود تا برای واریز مبلغ اقدام کنند.



وی گفت: افرادی که در این راستا کارشکنی می کنند باید از سوی فرمانداری مواخذه شوند و کارها بررسی شود.

شهرهای شرق مازندران حدود 300 هزار نفر جمعیت دارد.





