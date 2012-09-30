  1. جامعه
۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۶

کارمند بانک کلاهبرداری میلیونی را به دام انداخت

کارمند بانک کلاهبرداری میلیونی را به دام انداخت

مرد تبهکار که به بهانه تحویل دستگاه پز بانکی از دهها نفر کلاهبرداری میلیونی کرده کرده بود با تیزهوشی کارمند بانک به دام افتاد.

به گزارش خبرنگار مهر، 15 تیر امسال مردی با مراجعه به کلانتری 142 باغ فیض به مأموران گفت :زمانی که در حال بررسی میزان موجودی داخل حساب خود بودم ، در کمال تعجب متوجه شدم که تمامی وجه نقد داخل حساب برداشت شده است . بلافاصله به شعبه بانکی مراجعه کردم و در آنجا متوجه شدم که فردی با جعل هویت و با استفاده از دفترچه حساب بانکی ، اقدام به برداشت میلیون تومان وجه نقد داخل حساب کرده است.

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور شعبه چهارم بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با ارجاع پرونده به پایگاه دوم پلیس آگاهی ، کارآگاهان با بررسی حساب بانکی مالباخته موفق به شناسایی محل برداشت از حساب ، در شعبه بانک یکی از شهرهای حومه تهران شدند . با شناسایی شعبه بانک محل برداشت حساب ، تصاویر دوربین های مداربسته آن مورد بررسی قرار گرفت و تصویر فردی که با مراجعه به بانک و معرفی خود به هویت مالباخته اقدام به برداشت پول از حساب مالباخته کرده بود ، مورد شناسایی قرار گرفت .

با شناسایی تصویر برداشت کننده حساب،  زمانیکه تصویر این شخص در برابر مالباخته قرار گرفت بلافاصله مورد شناسایی قرار گرفت. مالباخته در اظهارات خود به کارآگاهان عنوان داشت : چندی پیش این شخص ، در حالیکه خود را مأمور یکی از بانک های خصوصی معرفی کرده و کارت شناسایی و فرم های متعلق به این بانک را همراه خود داشت ، با مراجعه به مغازه ام عنوان داشت که با توجه به استفاده از دستگاه پز بانک ( Poz Bank) متعلق به این بانک در مغازه ام ، وی می تواند با تکمیل فرم درخواست نسبت به تحویل پزبانکی بیسیم اقدام کند. با توجه به قرار داشتن کارت شناسایی بانک خصوصی در داخل گردن این شخص ، بدون بررسی دقیق اوراق شناسایی ، کلیه مشخصات شناسنامه ای و هویتی خود از قبیل نام و نام خانوادگی ، کد ملی ، شماره شناسنامه ، شماره تلفن همراه و .... خود را در داخل فرم درخواست ثبت و در اختیار این شخص قرار دادم و قرار شد تا در کمتر از یک هفته دستگاه پزبانک بی سیم را تحویل بگیرم . اما از دستگاه بی سیم هیچ خبری نشد و چند روز پیش ، زمانیکه در حال بررسی صورت حساب گردشس مالی حساب خود بودم ، در کمال تعجب متوجه شدم که تمامی موجودی چند ده میلیون تومانی آن برداشت شده است .

با توجه به اطلاعات بدست آمده از مالباخته و همچنین بررسی شیوه و شگرد استفاده شده در برداشت از شعبه بانکی ، کارآگاهان اطمینان پیدا کردند که متهم این پرونده ، به احتمال فراوان یکی از مجرمان سابقه دار در زمینه کلاهبرداری است . بلافاصله بانک اطلاعات مجرمان سابقه دار به ویژه در زمینه کلاهبرداری مورد بررسی قرار گرفت و همانگونه که کارآگاهان پیش بینی کرده بودند ، یکی از مجرمان سابقه دار و حرفه ای در زمینه کلاهبرداری به نام محمد . ع 53 ساله مورد شناسایی قرار گرفت .

بررسی سوابق متهم نشان داد که این متهم از مجرمان سابقه دار در زمینه کلاهبرداری است و پیش از این نیز چندین نوبت و در طول سال های گذشته ، از سوی اداره چهاردهم مبارزه با کلاهبرداری دستگیر و روانه زندان شده و آخرین بار نیز در سال گذشته با تأمین قرار وثیقه از زندان‌آزاد و متواری شده است . با مراجعه صاحب سند ارائه شده جهت تأمین قرار وثیقه به پایگاه دوم و انجام تحقیقات مشخص شد که متهم پس از تأمین قرار وثیقه از سوی یکی از همسایگان و آزادی از زندان ، پس از گذشت زمان کوتاهی محل زندگی خود را تغییر داده است .

همزمان با شناسایی هویت دقیق متهم و احتمال وقوع کلاهبرداری های مشابه ، بررسی پرونده های مشابه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت و کارآگاهان موفق به شناسایی تعدادی دیگر از مالباختگان شدند که متهم ، دقیقا به همان شیوه و شگرد و ضمن معرفی خود به عنوان کارمند بانک خصوصی .... و طرح ادعای تحویل دستگاه پز بانکی ، اقدام به :

الف : دریافت مشخصات شناسنامه ای صاحب حساب ( مالباخته )

ب :ابطال کارت عابربانک متعلق به مالباخته با طرح موضوع فقدان کارت  

ج : دریافت عابر بانک جدید با هویت مالباخته

د : مراجعه به شعبه بانک در یکی از شهرستان ها و برداشت از حساب  کرده بود .

کارآگاهان با بررسی اظهارات مالباختگان و شناسایی تصاویر متهم از سوی آنها و همچنین شناسایی تصویر متهم در تصاویر بدست آمده از دوربین های مداربسته بانکی ، اطمینان پیدا کردند که تمامی این کلاهبرداری ها توسط محمد . ع انجام شده است . لذا تصویر متهم به همراه آموزش های لازم در خصوص شیوه وشگرد انجام کلاهبرداری ، در اختیار کلیه شعبات بانکی و کارمندان آنها قرار گرفت .

سرانجام 27 شهریور فردی حدودا 50 ساله با مراجعه به شعبه بانک شهران و ارائه عابر بانک و ضمن معرفی خود به عنوان صاحب حساب ، اقدام به تکمیل فرم برداشت حساب به مبلغ چند ملیون تومان کرد اما کارمند بانک پیش از تحویل دادن مبلغ درخواستی ، موفق به شناسایی تصویر متهم تحت تعقیب پایگاه دوم پلیس آگاهی با تصویر این شخص شد و بلافاصله بدون ایجاد هرگونه حساسیت منجر به فرار متهم، موضوع را از طریق رئیس بانک به پلیس اطلاع داد . همزمان با حضور مأموران کلانتری در بانک ، متهم دستگیر و در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با انتقال متهم به پایگاه دوم پلیس آگاهی و دعوت از مالباختگان ، متهم از سوی تمامی آنها مورد شناسایی قرار گرفت و متهم نیز در ادامه تحقیقات ، به ناچار لب به اعتراف گشود و به جعل عنوان مأمور بانک و برداشت از حساب مالباختگان اعتراف کرد .

سرهنگ کارآگاه مهرداد  یگانه - رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ -با اعلام این خبر گفت  : با توجه  به شیوه و شگرد متهم در کلاهبرداری از مشترکین حساب های بانکی بویژه مشترکین یکی از بانک های خصوصی و احتمال افزایش تعداد مالباختگان ، در حال حاضر شناسایی دیگر شکات و مالباختگان احتمالی در دستور کار کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است . به همین خاطر از کلیه مالباختگانی که بدین شیوه و در طول چند ماه گذشته مورد کلاهبرداری و برداشت از حساب های بانکی قرار گرفته اند دعوت می شود تا جهت شناسایی متهم و طرح شکایات خود به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان آزادی ـ خیابان زنجان شمالی مراجعه کنند.

کد مطلب 1708665

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها