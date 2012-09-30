کارمند بانک کلاهبرداری میلیونی را به دام انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، 15 تیر امسال مردی با مراجعه به کلانتری 142 باغ فیض به مأموران گفت :زمانی که در حال بررسی میزان موجودی داخل حساب خود بودم ، در کمال تعجب متوجه شدم که تمامی وجه نقد داخل حساب برداشت شده است . بلافاصله به شعبه بانکی مراجعه کردم و در آنجا متوجه شدم که فردی با جعل هویت و با استفاده از دفترچه حساب بانکی ، اقدام به برداشت میلیون تومان وجه نقد داخل حساب کرده است.

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور شعبه چهارم بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با ارجاع پرونده به پایگاه دوم پلیس آگاهی ، کارآگاهان با بررسی حساب بانکی مالباخته موفق به شناسایی محل برداشت از حساب ، در شعبه بانک یکی از شهرهای حومه تهران شدند . با شناسایی شعبه بانک محل برداشت حساب ، تصاویر دوربین های مداربسته آن مورد بررسی قرار گرفت و تصویر فردی که با مراجعه به بانک و معرفی خود به هویت مالباخته اقدام به برداشت پول از حساب مالباخته کرده بود ، مورد شناسایی قرار گرفت .

با شناسایی تصویر برداشت کننده حساب، زمانیکه تصویر این شخص در برابر مالباخته قرار گرفت بلافاصله مورد شناسایی قرار گرفت. مالباخته در اظهارات خود به کارآگاهان عنوان داشت : چندی پیش این شخص ، در حالیکه خود را مأمور یکی از بانک های خصوصی معرفی کرده و کارت شناسایی و فرم های متعلق به این بانک را همراه خود داشت ، با مراجعه به مغازه ام عنوان داشت که با توجه به استفاده از دستگاه پز بانک ( Poz Bank) متعلق به این بانک در مغازه ام ، وی می تواند با تکمیل فرم درخواست نسبت به تحویل پزبانکی بیسیم اقدام کند. با توجه به قرار داشتن کارت شناسایی بانک خصوصی در داخل گردن این شخص ، بدون بررسی دقیق اوراق شناسایی ، کلیه مشخصات شناسنامه ای و هویتی خود از قبیل نام و نام خانوادگی ، کد ملی ، شماره شناسنامه ، شماره تلفن همراه و .... خود را در داخل فرم درخواست ثبت و در اختیار این شخص قرار دادم و قرار شد تا در کمتر از یک هفته دستگاه پزبانک بی سیم را تحویل بگیرم . اما از دستگاه بی سیم هیچ خبری نشد و چند روز پیش ، زمانیکه در حال بررسی صورت حساب گردشس مالی حساب خود بودم ، در کمال تعجب متوجه شدم که تمامی موجودی چند ده میلیون تومانی آن برداشت شده است .

با توجه به اطلاعات بدست آمده از مالباخته و همچنین بررسی شیوه و شگرد استفاده شده در برداشت از شعبه بانکی ، کارآگاهان اطمینان پیدا کردند که متهم این پرونده ، به احتمال فراوان یکی از مجرمان سابقه دار در زمینه کلاهبرداری است . بلافاصله بانک اطلاعات مجرمان سابقه دار به ویژه در زمینه کلاهبرداری مورد بررسی قرار گرفت و همانگونه که کارآگاهان پیش بینی کرده بودند ، یکی از مجرمان سابقه دار و حرفه ای در زمینه کلاهبرداری به نام محمد . ع 53 ساله مورد شناسایی قرار گرفت .

بررسی سوابق متهم نشان داد که این متهم از مجرمان سابقه دار در زمینه کلاهبرداری است و پیش از این نیز چندین نوبت و در طول سال های گذشته ، از سوی اداره چهاردهم مبارزه با کلاهبرداری دستگیر و روانه زندان شده و آخرین بار نیز در سال گذشته با تأمین قرار وثیقه از زندان‌آزاد و متواری شده است . با مراجعه صاحب سند ارائه شده جهت تأمین قرار وثیقه به پایگاه دوم و انجام تحقیقات مشخص شد که متهم پس از تأمین قرار وثیقه از سوی یکی از همسایگان و آزادی از زندان ، پس از گذشت زمان کوتاهی محل زندگی خود را تغییر داده است .

همزمان با شناسایی هویت دقیق متهم و احتمال وقوع کلاهبرداری های مشابه ، بررسی پرونده های مشابه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت و کارآگاهان موفق به شناسایی تعدادی دیگر از مالباختگان شدند که متهم ، دقیقا به همان شیوه و شگرد و ضمن معرفی خود به عنوان کارمند بانک خصوصی .... و طرح ادعای تحویل دستگاه پز بانکی ، اقدام به :

الف : دریافت مشخصات شناسنامه ای صاحب حساب ( مالباخته )

ب :ابطال کارت عابربانک متعلق به مالباخته با طرح موضوع فقدان کارت

ج : دریافت عابر بانک جدید با هویت مالباخته

د : مراجعه به شعبه بانک در یکی از شهرستان ها و برداشت از حساب کرده بود .

کارآگاهان با بررسی اظهارات مالباختگان و شناسایی تصاویر متهم از سوی آنها و همچنین شناسایی تصویر متهم در تصاویر بدست آمده از دوربین های مداربسته بانکی ، اطمینان پیدا کردند که تمامی این کلاهبرداری ها توسط محمد . ع انجام شده است . لذا تصویر متهم به همراه آموزش های لازم در خصوص شیوه وشگرد انجام کلاهبرداری ، در اختیار کلیه شعبات بانکی و کارمندان آنها قرار گرفت .

سرانجام 27 شهریور فردی حدودا 50 ساله با مراجعه به شعبه بانک شهران و ارائه عابر بانک و ضمن معرفی خود به عنوان صاحب حساب ، اقدام به تکمیل فرم برداشت حساب به مبلغ چند ملیون تومان کرد اما کارمند بانک پیش از تحویل دادن مبلغ درخواستی ، موفق به شناسایی تصویر متهم تحت تعقیب پایگاه دوم پلیس آگاهی با تصویر این شخص شد و بلافاصله بدون ایجاد هرگونه حساسیت منجر به فرار متهم، موضوع را از طریق رئیس بانک به پلیس اطلاع داد . همزمان با حضور مأموران کلانتری در بانک ، متهم دستگیر و در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با انتقال متهم به پایگاه دوم پلیس آگاهی و دعوت از مالباختگان ، متهم از سوی تمامی آنها مورد شناسایی قرار گرفت و متهم نیز در ادامه تحقیقات ، به ناچار لب به اعتراف گشود و به جعل عنوان مأمور بانک و برداشت از حساب مالباختگان اعتراف کرد .

سرهنگ کارآگاه مهرداد یگانه - رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ -با اعلام این خبر گفت : با توجه به شیوه و شگرد متهم در کلاهبرداری از مشترکین حساب های بانکی بویژه مشترکین یکی از بانک های خصوصی و احتمال افزایش تعداد مالباختگان ، در حال حاضر شناسایی دیگر شکات و مالباختگان احتمالی در دستور کار کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است . به همین خاطر از کلیه مالباختگانی که بدین شیوه و در طول چند ماه گذشته مورد کلاهبرداری و برداشت از حساب های بانکی قرار گرفته اند دعوت می شود تا جهت شناسایی متهم و طرح شکایات خود به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان آزادی ـ خیابان زنجان شمالی مراجعه کنند.