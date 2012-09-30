کسب 13 میلیارد دلار درآمد ارزی از طریق جذب 7 و نیم میلیون گردشگر خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر جهانیان در همایش ملی گردشگری، توسعه پایدار، عدم اتکا به درآمدهای نفت که در سالن همایش‌های صدا و سیما در حال برگزاری است با بیان این که گردشگری سال 2011 در کشورهای مختلف دنیا هزار و سی میلیارد دلار درآمد‌زایی داشته است گفت: درآمد ارزی کشور در سال گذشته با صادرات کالا و نفت 110 میلیارد دلار بوده است همچنین اگر موفق به جذب هفت و نیم میلیون گردشگر خارجی به کشور تا پایان سال جاری شویم 13 میلیارد دلار درآمد ارزی نصیب کشور خواهد شد.

معاون گردشگری کشور ادامه داد: سهم گردشگری در تولید ناخالص ملی در کشورهای پیشرفته در حوزه صنعت و گردشگری بین 10 تا 11 درصد است.

وی بیان کرد: اگر بتوانیم به رتبه دهم در جذب گردشگر خارجی در میان کشورها دست‌یابیم سالانه 40 میلیارد دلار درآمد مستقیم نصیب کشور خواهد شد که این رقم دو سوم درآمدهای نفتی کشور است.

جهانیان خاطرنشان کرد: جایگزینی گردشگری به جای نفت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در حقیقت یکی از خواسته‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

جهانیان به موضوع تبلیغات و اطلاع‌رسانی در حوزه گردشگری اشاره کرد و افزود: یکی از مشکلاتی که اکنون با آن رو به رو هستیم تبلیغات منفی برخی از رسانه‌های غربی علیه قابلیت‌ها و ظرفیت‌های ماندگار گردشگری ایران اسلامی است که امیدوارم با افتتاح شبکه گردشگری این تبلیغات منفی خنثی شود.

معاون گردشگری کشور همچنین با اشاره به برگزاری هفته گردشگری در کشور افزود: به مناسبت هفته گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بیش از هزار همایش، جشنواره، جشن و نمایشگاه در استان‌های مختلف کشور برگزار خواهد کرد.