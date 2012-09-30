مسکن مهر معضل اساسی بهشهریها

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علی مقیمی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای مسکن شهرستان بهشهر افزود: نباید پول مردم در اختیار افرادی قرار گیرد که در ساخت و ساز وارد نیستند بلکه باید مسکن در زمان مقرر در اختیار آنان قرار گیرد.



وی بیان داشت: پیمانکارانی که در مسکن مهر توان ندارند خلع ید می شوند و در این رابطه جدی وارد می شویم.



محمد رضا البرزی، فرماندار بهشهر افزود: برای حل مشکل و فضای غبارآلود مسکن مهر و تعاونی ها در شهرستان، اداره تعاون موظف است هر آنچه مسئولان می خواهند در اختیار آنان قرار دهند.



وی ادامه داد: تنها مسئول و مرجع ذیصلاح برای متقاضیان مسکن مهر، اداره راه و شهرسازی است و شرکتهای تعاونی در این راستا مسئولیتی ندارند.



پیمانکاران حاضر در جلسه عمده مشکلات خود را در کندی کار ساخت و ساز عدم آورده های متقاضی، مشکل آماده سازی و اضافه کاری، برخی از زیر ساختها و ثبت به موقع داده ها، آمار و آورده ها در سامانه مسکن کشور عنوان کردند.

