قهرمانان شنای جنوب شرق استان تهران معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقه شناگرانی از جنوب شرق استان تهران و شهرستانهای ورامین، پیشوا و پاکدشت و بخشهای قرچک و جوادآباد ورامین برای کسب عنوان قهرمانی صبح یکشنبه در استخر نمونه جوادآباد با یکدیگر به رقابت پرداختند.

این مسابقه در بخش آقایان و در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان برپا شد.

در این رقابت و در رده سنی 7 تا 9 سال مبین شاهسوند عنوان اول را به دست آورد، مقام دوم به امیر حسین تایی رسید و کیانوش سوریان سوم شد.

مهراب شاهسوند ، محمد صادق گا عباسی و علی حاج محمدیان نیز در رده سنی ۱۰تا ۱۲سال توانستند عنوانهای اول تا سوم را به خود اختصاص دهند.

در رده سنی ۱۳تا ۱۶سال مقام اول به نیما پازوکی رسید و عنوانهای دوم و سوم را سید علی حسینیان و امید افروزیده و امیر رضا حاجی محمد به صورت مشترک از آن خود کردند.

حسن محمدی، محمد رضا کیانی و فاضل منصوری در رده سنی 17 تا 20 سال توانستند با کسب عنوانهای اول تا سوم روی سکو قرار گیرند.

در رده سنی ۲۱تا ۳۵سال نیز مقام اول را حامد طاهری از آن خود کرد، عنوان دوم به بهرام طاعتی رسید و مسعود وهاب روی سکوی سوم قرار گرفت.

در رده سنی ۳۵سال به بالا نیز محمد صادق پازوکی به عنوان اول رسید، مقام دوم را محمد ادیب نیا کسب کرد و مقام سوم به حمید رضا سارانی رسید.

در پایان این مراسم، احکام قهرمانی و جوایز ارزنده ای با حضور حجت الاسلام محمد عسگری رئیس دادگاه بخش جوادآباد، سعید بختیاری بخشدار و بهمن رستمی رئیس اداره ورزش وجوانان این بخش به قهرمانان اهدا شد.