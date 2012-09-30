به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود نمازی پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از برگزاری 6 نشست علمی در این راستا خبرداد و اضافه کرد: سه نشست در این زمینه در سال جاری و سه نشست نیز در سال آینده در مدرسه فیضیه برگزار خواهد شد.



وی با اشاره به چالش‌های فرا روی فلسفه اسلامی و با بیان اینکه چیستی فلسفه اسلامی یکی از اهداف برگزاری این جلسات است، اظهار داشت: تبیین و اثبات عقلانی معارف دینی، دفاع از موضع دینی در مقابل مکاتب الحادی و اثبات نادرستی مکاتب انحرافی از دیگر اهداف برگزاری این سلسله جلسات هستند زیرا ما معتقدیم که فلسفه اسلامی به خوبی قادر است مکاتب نافی عقل را به چالش بکشد.



قائم مقام گروه فلسفه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به موضوعات نشست‌ها بیان داشت: اولین جلسه این سلسله جلسات با موضوع چیستی فلسفه اسلامی 13 مهرماه با حضور تنی چند از استادان برجسته این حوزه برگزار خواهد شد.



بررسی توانمندی‌‎های فلسفه اسلامی



وی بررسی توانمندی‌‎های فلسفه اسلامی را از دیگر نشست‌ها برشمرد و اظهار داشت: این نشست با حضور آقایان فیاضی، پارسانیا و فنایی برگزار می‌شود همچنین نشستی با عنوان فلسفه اسلامی در مواجهه با چالش‌‎های معاصر با حضور رئیس دفتر تبلیغات اسلامی و جمع دیگری از محققان تشکیل می‌شود.



حجت الاسلام نمازی با اشاره به نشستهای سال 92 اظهار داشت: فلسفه اسلامی و فلسفه‌‎های مضاف، فلسفه اسلامی و فلسفه‌‌های دیگر و فلسفه اسلامی و فهم معارف دینی عناوین نشست‌های سال آینده این موسسه برای بررسی چیستی فلسفه اسلامی، چالش‌های آن و مقایسه تطبیقی میان فلسفه اسلامی و غربی است.



وی از بهره مندی از استادانی مانند آقایان رمضانی، غروی، خسروپناه، پارسانیا و ... خبرداد و اضافه کرد: فایل نرم افزاری این نشست‌ها در وب سایت موسسه برای در دسترس بودن علاقمندان قرار خواهد گرفت.



مبنای علوم در غرب با مبانی علوم در اسلام در تضاد است



قائم مقام گروه فلسفه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با بیان اینکه با گذشت بیش از صد سال از تأسی دانشگاه در کشور هنوز هم پایه‌های علوم بر مبنای تفکرات غربی است، تاکید کرد: مبنای علوم در غرب یقینا با مبانی علوم در اسلام در تضاد است زیرا مبنای فکری غرب بر تجربه و حس استوار است.



وی به عنوان نمونه به برخی دیدگاه ها در غرب مبنی بر بقاء نداشتن روح اشاره و بیان داشت: برخی دیدگاه این موضوع را مطرح می کنند که روح دوام و بقاء ندارد در حالی که در فلسفه اسلامی زیربنای بحث معاد بقاء روح است.

