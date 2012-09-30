زنگ انضباط اجتماعی در البرز نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه و همزمان با دومین روز از هفته ناجا با حضور سرهنگ علیرضا صالحی جانشین فرماندهی انتظامی استان البرز زنگ انضباط اجتماعی در البرز در مدرسه دخترانه شاهد عصمت آموزش و پرورش ناحیه سه کرج به صدا درآمد.

در این مراسم که با حضور فرماندهان نظامی و انتظامی استان، رئیس پلیس آگاهی، فرمانده انتظامی کرج مدیر ناحیه سه آموزش و پرورش و جمعی از مدیران و مسدولان استان برگزار شد، زنگ انضباط اجتماعی به منظور تبیین ضرورت هرچه بیشتر مشارکت و تعامل مردم و ماموران ناجا در جمع دانش اموزان نواخته شد.

به کارگیری توان و ظرفیت دانش آموزان در القای فرهنگ ناجا در ایجاد امنیت و نظم عمومی هدف نواخته شدن این زنگ در مدارس بود.

برقراری نظم در گرو تدوین برنامه منسجم بین اعضای مختلف جامعه است

سرهنگ علیرضا صالحی جانشین فرمانده انتظامی استان البرز در این مراسم تدوین و اجرای یک برنامه منسجم و هماهنگ بین اعضای مختلف جامعه را برای رسیدن به نظم و انضباط اجتماعی ضروری دانست.

وی اظهار داشت: کارکنان نیروی انتظامی به عنوان مجریان برقراری نظم و امنیت در جامعه در قبال مردم مسئول هستند.

صالحی افزود: انتظار می رود فرهیختگان بیش از بقیه اقشار جامعه در برقراری نظم و انضباط اجتماعی پیشقدم باشند.

وی تصریح کرد: هرچه جامعه از انضباط بیشتری برخوردار باشد، دستیابی به اهداف پیش بینی شده و کسب موفقیت افزایش خواهد یافت.

وی گفت: مردم نیز در ایجاد امنیت نقش مهم و کلیدی دارند، به طوری که هرچه ارتباط و تعامل آنان با نیروی انتظامی در برقراری امنیت اجتماعی بیشتر باشد، این نیرو بهتر می تواند در انجام وظایف خود عمل کند.

صالحی افزود: آموزش و پرورش یکی از نهادهای تاثیرگذار در تربیت کودکان و نوجوانان است که می‌تواند با انجام صحیح رسالت خود افرادی وظیفه‌شناس و قانونمند برای کشور تربیت کند.

جامعه امن و آرام در سایه انضباط اجتماعی رقم می خورد

مدیر آموزش وپرورش ناحیه سه کرج نیز دراین مراسم گفت: در سایه انضباط اجتماعی جامعه ای آرام و امن محقق می شود.

احمد علی قنبر هراتی افزود: ماموران نیروی انتظامی برای ایجاد امنیت و سلامت جامعه بصورت شبانه روزی و پیدا و پنهان آرامش شخصی خود را فدای امنیت و آسایش دیگران کرده اند.

وی اضافه کرد: برقراری نظم و امنیت و پایداری آن، منوط به همکاری همه آحاد جامعه بویژه خانواده، آموزش و پرورش، رسانه‌ها و نیروهای انتظامی است.

هراتی تاکید کرد: امنیت مبنای برنامه‏ریزی آینده است و امید به تحقق اهداف در سایه برنامه ریزی، زمانی مفهوم می‏یابد که وجود امنیت در جامعه پایدار شده باشد.

برپایی نمایشگاه آسیب های اجتماعی

در حاشیه برگزاری این مراسم نمایشگاهی تحت عنوان آسیب های اجتماعی نیز در این مدرسه افتتاح شد.

حضور کارشناسان و مشاوران در حوزه آسیب های اجتماعی و ارائه کتب و نرم افزارهای مربوط به این حوزه از برنامه های این نمایشگاه خواهد بود.