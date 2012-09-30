فرهنگ و تمدن اردبیل پاسداشت و بازگو شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسن عاملی ظهر یکشنبه در جلسه شورای علمی پژوهشی دایرة المعارف استان اضافه کرد: تدوین دایرة المعارف استان اردبیل به منظور احیای تاریخ و تمدن دیرینه این استان الزامی است.

وی با اشاره به اهمیت تدوین دایرة المعارف استان افزود: معرفی ابعاد مختلف فرهنگی، جغرافیایی، تاریخی، ادبی و اجتماعی مناطق مختلف استان در گذشته و حال، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ناظر عالی علمی دایرة المعارف استان یادآور شد: ضروری است که این مهم در قالب تدوین مقالات علمی و پژوهشی برای مداخل مختلف دایرة المعارف انجام گیرد.

وی اظهار امیدواری کرد با تلاش مدیران و اعضای گروه های پژوهشی دایرة المعارف و همکاری محققان و پژوهشگران و نویسندگان استان، مجلدات مختلف دایرة المعارف استان به شکل وزین و علمی تدوین و منتشر و منبع و مرجع ارزشمندی برای معرفی استان در همه زمینه ها فراهم شود.

در این جلسه رئیس بنیاد دایرة المعارف استان اردبیل نیز با ارائه گزارشی از فعالیتهای علمی و پژوهشی این مرکز، از تشکیل هشت گروه علمی- پژوهشی از جمله تاریخ، رجال و مشاهیر، جغرافیا، باستان شناسی، دینی و مذهبی، ادبیات، هنر و علوم اجتماعی خبر داد.

حجت الاسلام مهدی نوروزی عنوان کرد: این گروه ها با عضویت اساتید و پژوهشگران شاخص استان برنامه های پژوهشی خود را آغاز کرده اند.