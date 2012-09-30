هشدار در زمینه آلودگی هوا در مشهد/محیط زیست به شورای شهر توضیح دهد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خواجی، ظهر یکشنبه در نطق پیش از دستور جلسه شورای شهر مشهد اظهار کرد: وضع آلودگی هوا بحرانی است و مسئولین محیط زیست این مسئله را زیاد جدی نمی گیرند که در این راستا رئیس محیط زیست باید به صورت دقیق در زمینه کنترل این موضوع توضیح دهد.

وی با اشاره به کنفرانس ناپل ایتالیا نیز اظهار کرد: در این کنفرانس میان اعضای شرکت کننده یک نکته مشترک اعلام شد و آن این بود که بدون کمک دولت شهرداری ها نمی توانند اقدامات خود را در زمینه های گوناگون شهری انجام دهند.

وی در خصوص بحث عوارض نیز بیان کرد: مردم با پرداخت عوارض در ساختن شهر مشارکت می کنند اما قسمت مهمتر از این عوارض مربوط به کمک های دولت است و بر این موضوع نیز بیشتر نمایندگان حاضر در کنفرانس اتفاق نظر داشتند.

وی ادامه داد: هم اکنون دولت شهرداری ها را به حال خود را رها کرده و حتی مبالغی را هم که قول داده بپردازد، پرداخت نمی کند.

وی در خصوص خارج کردن اسم منافقین از لیست تروریست ها افزود: هفته گذشته آمریکایی ها سازمان منافقین را از لیست تروریست ها خارج کرده و عده ای از این اقدام بسیاری تعجب کردند چون آمریکا را خوب نشناخته اند.

وی با تاکید بر اینکه آمریکا خود تولید تروریست می کند، افزود: تیم های تروریستی مرکزش در آمریکا و رژیم صهیونیستی است وسازمان منافقین تولیدی خود آمریکا است.

وی بیان کرد: همه ما باید آمریکا شناسیمان را باید قوی تر کنیم چرا که این کشور همواره اهداف شومی را دنبال کرده و می کند.

رئیس کمیسیون مشارکت های کلان اقتصادی شورایاسلامی شهر مشهددر خصوص مقابله با تحریم ها نیز اظهار کرد: در دوران تحریم های اعمال شده علیه ایران قیمت ها دچار نوسان شده و این امر نیازمند برنامه ریزی در سطح کلان است.

رئیس کمیسیون مشارکت های کلان اقتصادی شورایاسلامی شهر مشهد، افزود: با ابزار و برنامه ریزی مناسب می شود با تحریم ها مبارزه کرد.

وی گفت: از 176 مورد تحریم های اقتصادی در سال های 1941 تا 1990 در سطح جهان، حدود 66 درصد آن موفق نبوده و 34 درصد آنها نسبتا موثر و 24 درصد آن تحریم ها موفق ارزیابی شده است.

وی یادآور شد: هر چه مدت زمان اعمال تحریم ها بیشتر باشد احتمال اینکه دولت هدف راهی برای دور زدن تحریم ها پیدا کند بسیار زیاد است.