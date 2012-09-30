همایش پلیس، امنیت و اصناف در صومعه سرا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مجمع امور صنفی صومعه سرا ظهر یکشنبه در این مراسم گفت: همکاری نیروی انتظامی، جامعه اصناف و مشارکتهای مردمی برای حراست از دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

حسن ارشاد افزود: اصناف و بازاریان نقش موثری در دفاع مقدس داشته و در این برهه از زمان که دشمنان با تحریم و تهدید درصدد ضربه زدن به نظام اسلامی هستند این قشر برای خنثی سازی توطئه ها دنیای کفر از هیچ تلاشی فروگذار نخوادهد بود.

وی اظهارداشت: تعامل لازم بین بازاریان و پلیس باعث بهبود عملکرد نیروی انتظامی در انجام وظایف و ماموریتها می شود.

رئیس مجمع امور صنفی صومعه سرا ادامه داد: دشمنان امروز جنگ فرهنگی به راه انداخته اند و اصناف در جلوگیری از این تهاجم نقش اساسی دارند.

بخشدار مرکزی شهرستان صومعه سرا نیز در این همایش گفت: نگاه پلیس یک رویکرد جامعه محوری و امنیت مردم و جامعه در گروه خدمتگذاری نیروی انتظامی است.

علی بابازاده افزود: متصدیان اصناف به عنوان معتمدان مردم محسوب و بر اساس این جایگاه در تولید امنیت و پیشگیری از جرائم می توانند نقش موثری داشته باشند.

وی در ادامه پلیس را مظهر امنیت و اقتدار دانست و یادآورشد: نیروی انتظامی حافظ امنیت جامعه، عزت و ناموس مردم است.