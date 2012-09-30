به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه ملی‌پوشان فوتبال ایران آمده است:

"قرارمان باهم باشد برای صعود به جام جهانی و می خواهیم دعوتتان کنیم تا همه دوشادوش هم، جشن بزرگ ملی برپا کنیم.

ما ملی پوشان فوتبال ایران از نتیجه ناباورانه برابر تیم ملی لبنان در روز 21 شهریورماه بشدت غمگین و ناراحتیم. لازم به تاکید است که تمامی بازیکنان، کادر فنی و همه عوامل تیم ملی برای پیروزی در این مسابقه، حداکثر تلاش خود را نمودند و به زعم اغلب آنهایی که بازی را بطور کامل دیدند، حق تیم ملی ایران در این دیدار، باخت نبود و باید با کسب هر سه امتیاز از میدان خارج می شد اما اتفاقات فوتبال در آن روز همه دست بدست هم داد تا آن نتیجه غیرمنتظره رقم بخورد که اکنون با گذشت نزدیک به سه هفته از آن تاریخ هنوز باور آن برای خود ما نیز دشوار است.

اگرچه پیروز نشدیم اما کم فروشی نکردیم و به پیراهن ملی ارزشمندی که بر تن داشتیم کم توجه نبودیم. هیچگاه درقامت سرباز برای موفقیت در پیراهنی که اعتبارش را از یکایک شما هموطنان عزیزمان می گیرد، کم فروشی نکردیم و بی تعصب نبودیم.

به هرحال ما بازیکنان تیم ملی از این نتیجه ابراز تاسف نموده و از هواداران فوتبال که در همه حال یار و یاور تیم ملی کشورشان بوده و هستند، پوزش می طلبیم و امیدواریم بتوانیم در دیدارهای آینده آن را جبران کنیم.

ضمنا سوء تفاهم‌هایی میان بازیکنان و رسانه ها پیش آمده بود که در جلسه ای مشترک و با حضور رئیس و دبیرکل فدراسیون برطرف گردید و اکنون همه با هم متحد هستیم براى صعود به جام جهانى.

اکنون که 25 مهر ماه یک دیدار حساس و مهم با تیم ملی کره جنوبی و بدنبال آن 24 آبان با تیم ملی ازبکستان درپیش داریم که خوشبختانه هر دو این دیدارها در تهران برگزار خواهد شد.

همه هواداران فوتبال می دانند که شش امتیاز این دو مسابقه تا چه اندازه برای تیم ایران و هموار شدن راه صعود به جام جهانی 2014 مهم و سرنوشت ساز است به طوری که رییس جمهوری نیز اخیرا اشاره کردند: "این روزها فوتبال ما در آستانه ورود به صحنه های مهم است و مسوولیت فدراسیون، مربیان و بازیکنان نیز سنگین است. همه باید کمک کنیم تا فضای فوتبال کشور آرام، با اطمینان، غیرت، اراده و همت باشد".

ما ملی پوشان فوتبال به همراه کادر فنی، فدراسیون فوتبال و تمامی دست اندرکاران عزم خود را جزم کرده ایم تا با قدرت در این دوره از مسابقات مهم حضور یابیم و با انجام دو بازی خوب و کسب نتیجه و امتیاز لازم، جبران مافات نموده و شرایط را برای صعود هموار سازیم.