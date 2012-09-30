کاهش 5.2 درصدی تلفات جاده ای در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد رضا مهماندار پیش از ظهر یکشنبه در سومین همایش پلیس راهوران محله در ساری اظهار داشت: وضعیت تصادفات جاده ای یکی از دغدغه های اساسی جوامع جهانی بوده و امروز در دنیا یک میلیون و 200 هزار نفر در اثر تصادفات جاده ای جان خود را از دست می دهند.



وی با بیان اینکه تصادفات جاده ی نهمین علت مرگ و میر در جهان است گفت: در کشور ما بعد از بیماری قلب و عروق دومین عامل مرگ و میر محسوب می شود.



فرمانده پلیس راه کشور گفت: یکی از بالاترین مراجع در زمینه کاهش حوادث جاده ای، تشکیل کمیته تخصصی در زیرمجموعه ایمنی راهها بوده که متشکل از کمیته اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و عملیات ترافیکی است.



مهماندار گفت: با بکارگیری طرح های مختلف ویژه تابستانی، نوروزی در سال گذشته 20 هزار نفر در اثر تصادفات جاده ای جان خود را از دست داده و بیش از 10 برابر این عدد مجروع و معلول شده اند.



این مقام انتظامی با بیان اینکه هزینه نگهداری افراد معلول و مجوعان حادثه دیده بسیار سنگین و و زندگی رنج آموری را دست به گریبان آنان و خانواده خواهد شد گفت: سالانه حدود پنج تا هفت درصد تولید ناخالص کشور صرف پرداخت دیه تصادفات جاده ای می شود.

وی با اشاره به اینکه در سال 85 بیش از 27 هزار نفر در اثر تلفات جاده ای کشته شده اند گفت: در سال 90 این تعداد به 20 هزار نفر کاهش پیدا کرده است.



مهماندار گفت: یکی از و یژگی های نظام مقدس جمهوری اسلامی در حوزه ناجا سرمایه اجتماعی است که برای کاهش جرایم و امنیت، تصادفات جاده ی مورد استفاده قرار می گیرد .



وی با اشاره به اینکه امسال میزان فروش خودرو در کشور پایین است افزود: پیش بینی می شود یک میلیون و 200 هزار خودرو به چرخه حمل و نقل کشور اضافه خواهد شد.



مهماندار با بیان اینکه بحث موتور سوران به عنوان یک معضل جدی در جامعه تبدیل شده است افزود: 30 تا 40 درصد کشته ها در کشور مربوط به موتور سیکلت سوران است.



وی از صدور یک میلیون و 500 هزار فقره گواهینامه جدید در کشور طی سالجاری خبر داد.