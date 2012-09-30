به گزارش خبرگزاری مهر ، مهدی چمران-رئیس شواری اسلامی شهر تهران-در ابتدای چهارصد و نود و چهارمین جلسه با اشاره به روز بزرگداشت فیلسوف و شاعر بزرگ ایرانی شمس الدین محمد بلخی(مولوی)گفت: در بزرگداشت مفاخر، دانشمندان و شعرای بزرگمان به خصوص، حافظ، سعدی ، فردوسی و... باید نهایت سعی و تلاشمان را داشته باشیم.

وی همچنین از نهم مهرماه به عنوان روز همبستگی با نوجوانان و کودکان فلسطینی یادکرد و افزود: این روز همچنین آغاز انتفاضه مسجدالقصی است که 12 سال از آن می گذرد و امیدواریم این منطقه به دامان ادیان الهی بازگردد.

احداث ابنیه در پارکها برخلاف ضوابط ممنوع شد

بر اساس این گزارش در ادامه جلسه، اعضای شورای اسلامی شهر تهران طرح ممنوعیت احداث ابنیه درعرصه بوستان ها و فضاهای سبز شهر تهران را بررسی و به تصویب رساندند.

در جریان بررسی لایحه مذکور، معصومه آباد عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ساخت و ساز بوستان ها و پارکهای بزرگ در سطح شهر خاطرنشان کرد: در برخی از بوستانها و فضاهای سبز با توجه به حضور گسترده شهروندان نیازبه فضاهای فرهنگی احساس می شود، بهتر است در طرح فوق مجوز ساخت فضاهای فرهنگی به برخی بوستانها داده شود.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: بوستانها و فضای سبز شهر، تعریف مخصوص خودشان را دارند که طبق طرحهای تفصیلی و جامع می توان در آنها ساخت و سازهای مورد نیاز انجام شود.

وی افزود: هدف اصلی این طرح، ممنوعیت ساخت و سازهای جدید در پارکهاست چرا که در زمان طراحی و ساخت پارکها وبوستانهای جدید، جانمایی مراکز مورد نیاز پارکها بر اساس ضوابط باید صورت گیرد. چنانچه بعد از ساخت پارک و یا بوستانی شهرداری مناطق بنا به هر دلیلی اقدام به ساخت ابنیه ای نمایند، این نوع ساخت و سازها خلاف خواهد بود.

هادی ساعی عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران نیز یادآور شد، بسیاری از ساخت و سازهایی که در پارکها صورت می گیرد با مصالح ساختمانی متداول است در صورتی که می توان در فضاهای طبیعی و سبز از مصالح متناسب با طبیعت و محیط زیست استفاده کرد.

دانشجو سخنگوی شواری اسلامی شهر تهران نیز خاطر نشان کرد: علت اصلی ارائه این طرح ساخت و سازهایی است که خارج از ضوابط در برخی از پارکها و حاشیه خیابانها اتفاق می افتد.

وی افزود: مطمئن هستیم که در سطح مدیریت کلان شهرداری و معاونین شهرداری کسی دوست ندارد، ساخت و سازهای خلاف اتفاق بیافتد، ولی متأسفانه نوع مدیریت در سطح شهر به گونه ای تدارک دیده شده است که به شهرداری در مناطق و نواحی اجازه این گونه مانورها را می دهد و چون جایی برای پایش و اعلام زنگ خطر ساخت و سازهای خلاف ضوابط در پارکها وجود ندارد این طرح می تواند کمک کند.

علیرضا دبیر عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران نیز تأکید کرد: ساخت و سازهای غیر مجاز بیشتر در بوستانها و پارکهای منطقه ای و شهری اتفاق می افتد، در صورتی که شهردار منطقه اراده کند، هیچ اتفاقی در منطقه نخواهد افتاد.

وی طی پیشنهادی خواستار افزودن بندی به ماده واحده طرح ممنوعیت احداث ابنیه در پارکها شد که بر اساس آن چنانچه بنایی خارج از طرح مصوب در پارکها ساخته شود، شهردار منطقه مسئول و پاسخگو خواهد بود. که با موافقت سایر اعضاء این پیشنهاد به طرح افزوده شد.

بر همین اساس در ماده واحده این مصوبه آمده است که شهردار تهران مؤظف است از احداث هرگونه ابنیه به غیر از نمازخانه، وضوخانه و سرویس بهداشتی، کتابخانه و پست های برق در عرصه بوستان ها و پارکهای واقع در محدوده و حریم شهر تهران خودداری کند .

همچنین در این طرح ، عرصه بوستانها و فضاهای سبز شهر تهران در سه سطح فرامنطقه ای، منطقه ای و محلی تعریف می شوند، که در هر فضا بنا بر طرح های جامع و تفصیلی سطح اشغال و شرایط ساخت و ساز تعریف شده است و نیز در سطح شهری که بوستانها، فضاهایی بالای سی هزار متر خواهند داشت، ساخت و سازها باید زیرنظر کمیسیون فنی مستقر در سازمان پارکها و بر اساس ضوابط طرح های جامع و تفصیلی تعیین تکلیف شود و نیز تأکید شده است که در این ساخت و سازها، ترجیحا از مصالح متناسب با طبیعت استفاده شود.

در ادامه جلسه نیز لایحه« پیشنهاد به دولت ، مجلس شورای اسلامی و شواری عالی استانها جهت اصلاح ماده 54 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر تهران رسید.

مهدی چمران در توضیح این لایحه با اشاره به قوانین شهرداریها، اظهار داشت: در هیچ یک ازبندهای قوانین شهرداریها، مسئولیت پرداخت هزینه برق مصرفی تجهیزات ترافیک مشخصاً برعهده شهرداری ها قرار نگرفته است اما این هزینه در عمل از شهرداریها مطالبه می شود که این موضوع مشکلاتی را برای شهرداریهای سراسرکشور ایجاد کرده است.

چمران با اشاره به اینکه طبق ماده 54 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت راه و شهرسازی از پرداخت هزینه برق تونل های بین راهی معاف است ما نیز در این مصوبه از مجلس می خواهیم که شهرداریها را از پرداخت هزینه برق تونل های داخل شهری معاف کند.

بر اساس ماده واحده این مصوبه از دولت، مجلس و شورای عالی استانها خواسته شده است همانند وزارت راه و شهرسازی، شهرداریهای کشور نیز از پرداخت هزینه حق انشعاب برق و بهای برق مصرفی، تجهیزات و وسایل عبور و مرور منصوبه در سطح شهرها از قبیل چراغ های راهنمایی و رانندگی، سیستمهای نظارت تصویری، تابلوهای اطلاع رسانی، پل های مکانیزه عابر پیاده، ایستگاههای اتوبوس، پارکها و نیز تهویه و روشنایی تونل ها و چراغهای ویژه نقاط مه گیر معاف باشند.

در ادامه این جلسه همچنین حسابرس مستقل شورای اسلامی شهر تهران گزارشی در خصوص سازمان نوسازی شهر تهران برای سال مالی 1388 ارائه کرد. براساس این گزارش این سازمان از نظر رعایت استانداردهای حسابرسی مورد خاصی نداشته و گزارش آن به صورت معقول اعلام شد.