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۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۴۶

تقوی:

عالم باید با علم روز حرکت کند

عالم باید با علم روز حرکت کند

کلاله - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و امور روحانیون مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور، با اشاره اینکه عالم باید با علم روز و بر اساس مبانی و اصول قرآن حرکت کند، گفت: حوزه بزرگترین پایگاه در برابر انحرافات و کجروی های است و همواره علما در همه عرصه ها پیشقدم بوده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل تقوی ظهر یکشنبه  در مراسم فارغ التحصیلی طلاب حوزه علمیه احمدیه اجن قره خوجه در کلاله افزود: حوزه های علمیه محل پرورش متخصصان است و یکی از تاثیرگذارترین اقشار در بین مردم رو حانیون هستند و دلیل آن حقانیت دین اسلام است.

وی به وظایف و کارکردهای حوزه های علمیه اشاره کرد و گفت: حوزه علمیه دارای کارکردهای ویژه خود است که اهم آن آموزش، پژوهش و امور فرهنگی است.
 
وی مهمترین سرفصل کارکردهای آموزشی را آشنایی با مبانی توحید، آشنایی با قرآن و معرفی ارزش قرآن، آشنایی با احادیث اسلامی، قدرت استخراج و استنباط احکام، برشمرد و افزود: پژوهش در دنیای امروز علم نقش بسزایی دارد و بدون آن علم  ناقص است.

وی ادامه داد: تجزیه و تحلیل مسائل روز توسط علماء از عنایات خداوند است و از این علوم باید برای پیشبرد اهداف اسلام استفاده شود .

وی با محکوم کردن اهانت به ساحت پیامبر اسلام (ص )، موضع گیری علما را نشانه بیداری در برابر توطئه استکبار دانست و اولویت جنگ امروز دنیا را را جنگ نرم معرفی کرد.
 
معاون فرهنگی و امور روحانیون مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور در پایان با بیان اینکه استکبار وحدت مسلمین را نشانه گرفته است، گفت: جریان های انحرافی همچون ویروسی از طرف استکبار است که با بیداری مردم و علما از بین می روند.

مدیرکل اداره اطلاعات استان گلستان گفت: عالم باید با علم روز و بر اساس مبانی و اصول قرآن حرکت نماید، انبیای الهی ارث مادی از خود بجا نگذاشته اند و تنها میراث آنان علم آن هاست.

ابراهیمی با بیان اینکه اگر دو گروه در جامعه احیا شوند، دنیا آباد می گردد، افزود: اگر علما و امرا در جامعه خوب باشند، آن جامعه رو به پیشرفت و آبادانی خواهد رفت.

وی با برشمردن ویژگی های یک عالم واقعی گفت: عالمی دارای ارزش و منزلت است که دربرابر مشکلات دینی جامعه موضع گیری داشته و دلش برای انحراف نسل جوان بسوزد.

این مقام امنیتی استان تصریح کرد: در منطق الهی علما مسئولیت دارند و باشرایط امروز جهان و ادامه هتک حرمت ها به مقدسات مسلمین سکوت جایز نیست و زمان فریاد است.

وی گفت: مسیحیان به حمایت از پیامبر(ص) به خیابان ها آمده اند و خواستار برخورد با عاملان هتک حرمت به پیامبری که نامش بارها و بارها در انجیل آمده است، شده اند.

وی افزود: عالمان دینی برای حفظ اسلام و دفاع از مقدسات نباید سکوت کنند، امروز جمعیت مسلمانان در اروپا از مرز 40 میلیون نفر گذشته است.

ابراهیمی در پایان گفت: امروز آنچه مهم است، حفظ وحدت و انسجام در سایه ولایت فقیه است.

مدیر حوزه علمیه اهل سنت سعدیه اورجنلی نیز گفت: وظیفه علما در برابر مردم مشکل است و علما همواره در رفع سختی ها و مشکلات مردم پیشقدم بوده اند.

طه فروزش افزود: طلاب فارغ التحصیل، حاصل زحمات و تلاش علما و اساتید حوزه هستند.

وی باذکر مثالی از زحمات بیشمار علما در راه تدریس علم و دین افزود: خداوند توفیق این خدمت را به علما عنایت فرموده و ثمره آن همیشگی و جاودانه باقی می ماند.

وی با بیان اینکه پیامبر اعظم الگوی غیرقابل وصف بشریت در تمامی ادوار و اعصار است، تصریح کرد: صفات نیکوی پیامبر(ص) در بین کفار هم زبانزد بود و آنان برای همراه کردن ایشان با خود وعده هایی به پیامبر می دادند تا از دعوت خود دست بردارد و عملکرد پیامبر در قبال کفار رد آن ها بود.

وی در پایان با اشاره به نقش بی نظیر پیامبر اکرم(ص) در گسترش دین الهی گفت: آنچه باعث شد، امروز مسلمانان محبوبیت پیدا کنند، آموزش های پیامبر اسلام(ص) بوده است .
کد مطلب 1708691

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