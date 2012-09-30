عالم باید با علم روز حرکت کند

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل تقوی ظهر یکشنبه در مراسم فارغ التحصیلی طلاب حوزه علمیه احمدیه اجن قره خوجه در کلاله افزود: حوزه های علمیه محل پرورش متخصصان است و یکی از تاثیرگذارترین اقشار در بین مردم رو حانیون هستند و دلیل آن حقانیت دین اسلام است.

وی به وظایف و کارکردهای حوزه های علمیه اشاره کرد و گفت: حوزه علمیه دارای کارکردهای ویژه خود است که اهم آن آموزش، پژوهش و امور فرهنگی است.

وی مهمترین سرفصل کارکردهای آموزشی را آشنایی با مبانی توحید، آشنایی با قرآن و معرفی ارزش قرآن، آشنایی با احادیث اسلامی، قدرت استخراج و استنباط احکام، برشمرد و افزود: پژوهش در دنیای امروز علم نقش بسزایی دارد و بدون آن علم ناقص است.



وی ادامه داد: تجزیه و تحلیل مسائل روز توسط علماء از عنایات خداوند است و از این علوم باید برای پیشبرد اهداف اسلام استفاده شود .



وی با محکوم کردن اهانت به ساحت پیامبر اسلام (ص )، موضع گیری علما را نشانه بیداری در برابر توطئه استکبار دانست و اولویت جنگ امروز دنیا را را جنگ نرم معرفی کرد.

معاون فرهنگی و امور روحانیون مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور در پایان با بیان اینکه استکبار وحدت مسلمین را نشانه گرفته است، گفت: جریان های انحرافی همچون ویروسی از طرف استکبار است که با بیداری مردم و علما از بین می روند.



مدیرکل اداره اطلاعات استان گلستان گفت: عالم باید با علم روز و بر اساس مبانی و اصول قرآن حرکت نماید، انبیای الهی ارث مادی از خود بجا نگذاشته اند و تنها میراث آنان علم آن هاست.



ابراهیمی با بیان اینکه اگر دو گروه در جامعه احیا شوند، دنیا آباد می گردد، افزود: اگر علما و امرا در جامعه خوب باشند، آن جامعه رو به پیشرفت و آبادانی خواهد رفت.



وی با برشمردن ویژگی های یک عالم واقعی گفت: عالمی دارای ارزش و منزلت است که دربرابر مشکلات دینی جامعه موضع گیری داشته و دلش برای انحراف نسل جوان بسوزد.



این مقام امنیتی استان تصریح کرد: در منطق الهی علما مسئولیت دارند و باشرایط امروز جهان و ادامه هتک حرمت ها به مقدسات مسلمین سکوت جایز نیست و زمان فریاد است.



وی گفت: مسیحیان به حمایت از پیامبر(ص) به خیابان ها آمده اند و خواستار برخورد با عاملان هتک حرمت به پیامبری که نامش بارها و بارها در انجیل آمده است، شده اند.



وی افزود: عالمان دینی برای حفظ اسلام و دفاع از مقدسات نباید سکوت کنند، امروز جمعیت مسلمانان در اروپا از مرز 40 میلیون نفر گذشته است.



ابراهیمی در پایان گفت: امروز آنچه مهم است، حفظ وحدت و انسجام در سایه ولایت فقیه است.



مدیر حوزه علمیه اهل سنت سعدیه اورجنلی نیز گفت: وظیفه علما در برابر مردم مشکل است و علما همواره در رفع سختی ها و مشکلات مردم پیشقدم بوده اند.



طه فروزش افزود: طلاب فارغ التحصیل، حاصل زحمات و تلاش علما و اساتید حوزه هستند.



وی باذکر مثالی از زحمات بیشمار علما در راه تدریس علم و دین افزود: خداوند توفیق این خدمت را به علما عنایت فرموده و ثمره آن همیشگی و جاودانه باقی می ماند.



وی با بیان اینکه پیامبر اعظم الگوی غیرقابل وصف بشریت در تمامی ادوار و اعصار است، تصریح کرد: صفات نیکوی پیامبر(ص) در بین کفار هم زبانزد بود و آنان برای همراه کردن ایشان با خود وعده هایی به پیامبر می دادند تا از دعوت خود دست بردارد و عملکرد پیامبر در قبال کفار رد آن ها بود.



وی در پایان با اشاره به نقش بی نظیر پیامبر اکرم(ص) در گسترش دین الهی گفت: آنچه باعث شد، امروز مسلمانان محبوبیت پیدا کنند، آموزش های پیامبر اسلام(ص) بوده است .