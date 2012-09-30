کریمان با شرکت در راهپیمایی اعتراض خود را نسبت به اهانت به مقدسات نشان می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار و آیت الله سید یحیی جعفری طی بیانیه ای که نسخه ای از آن به دفتر خبرگزاری مهر کرمان ارسال شد، اهانت به مقام والای پیامبر عظیم الشان اسلام( ص) را محکوم کرده و از مردم متدین دیار کریمان برای حضور در راهپیمایی که به این منظور در نظر گرفته شده است، دعوت کردند.

متن این بیانیه به این شرح است: آنگاه که خورشید اسلام از سرزمین حجاز بر پهندشت جهالت و تاریکی تابید رسول مهر و مهربانی، عطوفت و صداقت قلبهای جهانیان را مسخر انوار الهی گونه خویش گردانید و برای ابدیت تشنگان وادی معرفت را هدایت کرد.

این بیانیه می افزاید: اما خفاشان شب پرست و نابخردان روزگار با خوی و طینت پلیدشان به خود جراتی شیطانی می دهند و به ساحت مقدس خواجه افلاک اهانت می کنند غافل از اینکه اقیانوس خروشان بیداری اسلامی با تاسی ازانقلاب جاوید ملت بزرگ ایران دودمان سیه اقبال آنها را بر باد خواهد داد.

در پایان این بیانیه آمده است: کرمانیان عزیز و محبان نبوی( ص) فریاد خشم و انزجارتان را بر سر دشمنان رسالت فرو ریزید و با حضور گسترده در راهپیمایی ، عشق و ارادت خود را به آل طه(ص) به نمایش گذارید.

راهپیمایی مذکور ساعت 9 صبح سه شنبه 11 مهر در کرمان از چهار راه طالقانی به سمت حسینیه ثارالله برگزار خواهد شد.



