تاکید لاریجانی بر نهادینه کردن اخلاق حرفه ای در کار

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی صبح روز یکشنبه در دیدار با اعضای شورای عالی نظام پرستاری، پرستاری را شغلی شرافتمندانه و ارزشمندی برای کشور خواند و تصریح کرد: در شرایط فعلی پرستاران در حالی به وضعیت مردم رسیدگی میکنند که در شرایط بد روحی و روانی قراردارند.
نماینده مردم قم افزود: پرستاران با رفتار و اخلاق خود میتوانند بر روحیه مردم و بیماران تاثیرگذار باشند.
وی آرامش روحی و روانی پرستاران را مهم خواند و یادآور شد: گفتهها نشان میدهد برخی پرستاران در شرایط کنونی و به دلیل مسائل حقوق و دستمزد، استقلال روحی ندارند.
لاریجانی با دستهبندی صحبتهای اعضای شورای عالی نظام پرستاری تاکید کرد: بحث طبقه اول مربوط به ملاحظه درباره قوانین است که اگر قانونی اضافه برقوانین موجود و قانون بهرهوری نیاز است؛ پیشنهادات ارائه شود و تا آنجایی که امکان دارد در مجلس مطرح شود تا با ارجاع آن به کمیسیون بهداشت و درمان تنظیم کند تا در صحن مجلس مطرح شود.
وی با اعلام آمادگی مجلس برای کمک به پرستاران زحمتکش و علاقهمند به سلامت ملت بیان کرد: بحثی از اظهارات شما به علت عدم اجرای قانون است که یعنی قانون موجود است اما به درستی اجرا نشده که آن را هم نوشتیم تا معاونت نظارت مجلس پیگیری کند تا قانون به صورت کامل اجرا شود.
دکتر لاریجانی با بیان اینکه برخی از مشکلات ممکن است به دلیل نقایص مدلهای کاری در بیمارستانها باشد، افزود: در این موارد باید استانداردها تغییر پیدا کند و البته نیاز به بسط در افکار عمومی هم دارد و هم مسئولان اجرایی کشور و وزیر بهداشت باید گفت و گو کرد که چرا مشکلات نیروی انسانی و بحث حقوقی حل شود.
دکتر لاریجانی سومین عامل را مربوط به استانداردهای اجرایی دانست و تاکید کرد: شورای عالی نظام پرستاری این موضوع را با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطرح کند یا از سوی مجلس این موضوع پیگیری شود.
نماینده مردم قم در مجلس موضوع دیگر را حقوق و مزایای پرستاران خواند و افزود: قانون بهره وری باید به پرستاران در این زمینه کمک کرده باشد اما در عین حال بایددید ضوابط قانون اجرایی نمیشود یا در پایه کار ضغیف است که باید اصلاح شود یا در صورت انجام مطالعات در بودجه سال آینده اصلاحات صورت میگیرد.
دکتر لاریجانی توجه به درخواست شورای عالی نظام پرستاری مبنی بر معرفی خانم دکتر مداح به عنوان "چهره ماندگار" گفت: افتخار میکنیم که دکتر مداح به عنوان چهره ماندگار معرفی شوند.
وی اخلاق حرفهای در شغل پرستاری را بسیار مهم خواند و یادآور شد: پرستاران با مجموع مشکلاتی که دارند خدمات ارزشمند بسیاری را انجام میدهند اما بحث کلی وجود دارد که تنها مختص پرستاران نیست و آن این است که اخلاق حرفهای در کشور بسیار ضعیف است.
دکتر لاریجانی با بیان اینکه برخی ازکشورها اخلاق حرفهای را در سیستم آموزشی خود از پایه رشد میدهند تصریح کرد: علاقهمندی عامی که باعث توسعه در کشور میشود این است که مردم به کار علاقهمند باشند و در همه سطوح دیده میشود افراد علاقهمند به کار بسیار موفقتربوده و در جامعه هم به عنوان پایه به ارتقاء جامعه کمک میکنند.
نماینده مردم قم در مجلس با بیان اینکه کشورهای ضعیفتر و کوچکتر از ایران با اتکاء به نیروی انسانی خود رشد خوبی داشتهاند، توضیح داد: نیروی انسانی تحصیلکرده علاقهمند به کار، بهرهوری را بالا میبرند.
دکتر لاریجانی با بیان اینکه متوسط ساعت کاری مفید در کشور بسیار کم است، اعلام کرد: هر چقدر از میزان کار مفید کم شود ضرر برای کشور بیشتر است و کشور در این زمینه نیاز به کاوش جدید و روش نوین داریم تا اخلاق حرفهای در کارهای مختلف غنی شود.
وی با بیان اینکه غنی کردن اخلاق حرفهای به کل کشور ثمر میرساند، افزود: روحیه فرد بر اثر حفظ اخلاق حرفهای حس کردن این که یک عنصر موثر برای جامعه است شاداب میشود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای یادآور شد: اگر پرستاران از نظر لسانی و رفتاری با علاقه به کار خود بپردازند کیفیت کار آنها افزایش پیدا میکند و اثر آن را در جامعه میتوان حس کرد واین مطلب تا حدودی نیازمند کار آموزشی است.
وی با مد نظر قرار دادن اینکه کسانی که اخلاق حرفهای ممتاز در کار را رعایت میکنند باید معرفی و تشویق شوند تصریح کرد: ممکن است در اخلاق حرفهای از برخی مولفههای خوبی جاهای دیگر استفاده شود. اخلاق حرفهای باید از مختصاتی خاص برخوردار شود و مبتنی بر ارزشهای داخلی باشد و در دورههای آموزشی به آن بها داده شود.
دکتر لاریجانی با بیان اینکه در تدوین اخلاق حرفهای باید ارزشها نیز در نظر گرفته شود، افزود: برخی مولفههای ارزشی در اخلاق حرفهای باید به درستی آموزش داده شود و عمل کنندگان به آن باید تشویق شده و به جامعه معرفی شوند.
وی معرفی کردن پرستاران نمونه را نوعی ارزشگذاری برای این قشر خواند و گفت: این فرهنگ بسیار مهم است که برخی با وجود مشکلات اقتصادی به کار خود مقید هستند.
دکتر لاریجانی با بیان اینکه اخلاق حرفهای نه تنها ازسوی پرستاران بلکه از سوی همه نیروهای کشور باید رعایت شود بیان کرد: برخی افراد با علاقهشان به طور مستمر، فعالیت خود ادامه میدهند و کار را بخش مهمی از زندگی خود میدانند که در این صورت ازکار خود لذت میبرند.
وی با بیان اینکه اخلاق حرفهای در کار باید به عنوان فرهنگ در جامعه نهادینه شود افزود: یکی از محورهای اصلی کشورهای توسعه یافته این است که کار در آن جوامع جدی گرفته شود.
وی با اظهار امیدواری و توفیق روزافزون برای نظام پرستاری کشور تاکید کرد: داشتن این ساختار کمک میکند تا مسائل خوب دستهبندی و پیگیری شود تا نظام پرستاری فضایی باشد برای پرستاران تا بتوانند مشکلات خود را سازمانیافتهتر به بخشهای حاکمیتی منتقل کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با آرزوی توفیق برای پرستاران کشور گفت: کار پرستاران به دلیل ارتباط با سلامت جامعه اهمیت بسیاری دارد و هر چقدر این شغل دقیقتر، منضبط تر و با محبت بیشتری انجام بگیرد تاثیر مثبتتری بر جامعه میگذارد.
در این دیدار غضنفر میرزابیگی رئیس کل سازمان نظام پرستاری ایران با توصیف مطالبی بخشی از مشکلات قشر پرستار جامعه با رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح کرد.
در این دیدار همچنین دکتر چراغی، خانم دکتر مداح و خانم دکتر صلاحی و دکتر عباسزاده مطالبی را بیان کردند.
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