تماس 320 هزار مازندرانی با پلیس

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار علیرضا مسکنی پیش از ظهریکشنبه در سومین همایش پلیس راهوران محله در ساری اظهار داشت:17 هزار مورد تماس با شماره 197 تماس بوده که ما را تشویق یا مورد انتقاد قرار داده اند.

وی با بیان اینکه شعار امسال نیروی انتظامی، سرمایه اجتماعی بوده است گفت: سرمایه اجتماعی بزرگترین فایده برای نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت اجتماعی است.



فرمانده نیروی انتظامی مازندران با اشاره به اینکه در حال حاضر نیروی انتظامی با رویکرد جامعه محوری فعالیت می کند افزود: نیروی انتظامی با مشارکت مردمی توانست امنیت و آرامش را در جامعه برپا سازد.



وی با بیان اینکه مازندران یکی از استان های مسافرخیز و قطب گردشگری کشور محسوب می شود افزود: تابستان امسال شاهد کاهش هفت درصدی تلفات جاده ای نسبت به سال گذشته بودیم.

مسکنی گفت: از اتنقادها و پیشنهادهای مردم در مسیر خودمان را اصلح خواهیم ساخت و این تماس ها نشانگر ارتباط خوب مردم با ناجا است.



وی با بیان اینکه مهترین زمینه اقتدار ناجا، حضور مردم و سرمایه اجتماعی در کنار این نهاد مقدس بوده است افزود: امروزه این زمینه همکاری سبب کاهش تلفات جاده ای، بهبود اصلاح جاده و امنیت در سراسر کشور شده است.

