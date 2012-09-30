بی اطلاعی شهروندان موجب سوء استفاده مجرمان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس جوهری پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان شهریار که به مناسبت هفته نیروی انتظامی در محل فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران و با حضور سرهنگ اصلانی فرمانده انتظامی وی‍ژه غرب استان تهران، ائمه جمعه و روسای ادارت این شهرستان برگزار شد، ضمن تبریک این هفته اظهار داشت: تامین امنیت شهروندان در صدر اقدامات خدمتگذاران نظام اسلامی ایران قرار دارد چراکه تامین امنیت به عنوان یکی از نیازهای اولیه مردم، از ضروریات هر جامعه ای است.

وی ادامه داد: در این راستا، افتتاح و استقرار ستاد فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران در شهرستان شهریار، گامی بزرگ در جهت افزایش نظم و امنیت عمومی در این منطقه بوده است و ثمرات و برکات استقرار این ستاد در شهریار در زندگی روزمره شهروندان مشهود است.

نمایش اقتدار نظامی ایران در حفظ امنیت اجلاس سران عدم تعهد



این مسئول عنوان کرد: ایجاد امنیت در تمام ابعاد زندگی اجتماعی اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... یک نیاز ضروری است و در این زمینه نظان جمهوری اسلامی ایران بسیار مطلوب عمل کرده است به طوریکه در حال حاضر بنابر آمار و نتایج مطالعات نخصصی و کارشناسی، ایران اسلامی نسبت به سایر کشورهای جهان از امنیت بسیار مطلوبی برخوردار است.

جوهری گفت: به عنوان مثال می توان به حفظ نظم و امنیت کشور در زمان برگزاری اجلاس سران عدم تعهد اشاره کرد که با توجه به تمام توطئه های دشمن و شایعه پراکنیها مبنی بر نا امنی در ایران، با تلاش نیروی انتظامی و همکاری مردم، توان و اقتدار جمهوری اسلامی ایران بر جهانیان نمایان شد.

فرماندار شهریار با تاکید بر لزوم تعامل بین پلیس و دستگاه های اداری شهرستان، بیان کرد: دستگاه های اداری و خدماتی باید از وظایف امنیتی خود مطلع شوند و طی تعاملی مثبت با نیروی انتظامی، در اجرای هرچه بهتر وظایف امنیتی خود گام بردارند.

بی اطلاعی شهروندان عامل سوء استفاده مجرمان



وی افزود: برخی از ناامنی ها ناشی از بی اطلاعی و بی احتیاطی شهروندان است که زمینه های لازم جهت وقوع جرائم را بوجود می آورد، به عنوان مثال در سرقت از منازل، کیف قاپیها و... اگر موارد امنیتی توسط شهروندان به خوبی رعایت شود، می تواند از سوء استفاده افراد سودجو و وقوع بسیاری از جرائم جلوگیری کند.

این مسئول با اشاره به لزوم اطلاع رسانی و فرهنگسازی در شهروندان، اضافه کرد: باید با اقدامات فرهنگی به اطلاع رسانی دقیق و فرهنگسازی در میان شهروندان پرداخت چراکه بسیاری از جرائم با آسانترین روشها انجام میگیرد و عدم رعایت برخی موارد بسیار ساده، می تواند عواقب جبران ناپذیری به بار آورد.

جوهری اظهار داشت: بخش بزرگی از تامین امنیت مردم، به خود آنها بستگی دارد و این مهم تنها از طریق تعامل مثبت بین ادارات و نهادهای دولتی، مردم و نیروی انتظامی میسر خواهد شد.