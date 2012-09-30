تئاتری که در قالب اخلاق و معنویت ارائه شود ماندگار است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نیکونژاد تئاتر را از نافذترین هنرهایی توصیف کرد که تا عمق جان نفوذ می‌کند و می تواند وسیله ارتباطی بسیار مناسب باشد تا هنرمندان دغدغه ها وحرف های خود را برای مخاطبان به نمایش بگذارند.

وی با اشاره به این که تئاتر تنها هنری است که در لحظه شکل می گیرد و مخاطب به طور زنده و مستقیم با اثر ارتباط برقرار می‌کند و می تواند به تربیت شهروندانی موفق کمک کند افزود: تئاتری ماندگار است که ارزش های اخلاقی و انسانی را بستاید و اگر هنر در قالب اخلاق و معنویت ارائه شود ماندگارخواهد شد.

رئیس حوزه هنری استان یزد پرداختن به معنویت از دریچه هنر را نیاز امروز جامعه بشری دانست و با تأکید بر این که حوزه هنری ازهنرمندان متعهد حمایت می ‌کند عنوان کرد: هنر نمایش، امروز باید بیش از پیش در خدمت اسلام ناب محمدی (ص) باشد و هنرمندان متعهد و درد آشنا می بایست با هنر خود به مقابله با تزویر و توطئه دشمنان اسلام و قرآن بپردازند زیرا رسالت اصلی هنرمندان مسلمان ادای دین به ساحت نورانی پیامبرعظیم الشأن اسلام(ص) و ائمه اطهار(علیهم السلام) است.

نیکونژاد با اشاره به این که همه باید با ایجاد حس همگرایی، بهره‌مندی از تجربه‌ها و تولید نمایش‌های فاخر، توانمندی تئاتراستان را افزایش دهیم برگزاری جشنواره تئاتراستان را حرکتی بسیارمناسب برای اعتلای فرهنگی و هنری دارالعباده و دارالعلم دانست و افزود: این جشنواره بیش ازپیش می‌تواند تولید تئاتر فاخر وحرفه‌ای را مد نظر قرار دهد و به تعامل بیشتر با افراد صاحب دانش و آگاه در این عرصه بپردازد.

وی با بیان این که استعدادهای تئاتر بخش عظیمی ازسرمایه‌های فرهنگی وهنری کشورمحسوب می‌شوند اظهار داشت: باید زمینه تحقیق، پژوهش، ابتکار وخلاقیت درهنر تئاتر به وجود آید تا بازدهی به همراه داشته و تئاتربه صورت یک دل مشغولی بین فعالان این عرصه تلقی نگردد، از این رو باید با پرهیز ازشعارزدگی برای گسترش، نهادینه کردن و همه گیر شدن هنر فرهنگ ساز تئاتر تلاش کنیم.

رئیس حوزه هنری استان یزد با گرامیداشت یاد و خاطره استاد حمید سمندریان، پدرتئاترایران گفت: از هنرمندان انتظار می‌رود با مطالعه زندگی بزرگانی چون سمندریان راز ماندگاری و محبوبیت را در عرصه هنر کشف کرده و در جهت دغدغه استاد برای شخصیت بخشی علمی به تئاتر کشور و حاکمیت اخلاق در هنراهتمام ورزند.

به گزارش مهر؛ بیست و دومین جشنواره تئاتر استان 12 مهرماه امسال در یزد برگزار می‌شود.