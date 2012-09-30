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۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۲

میقانی:

گلستان رتبه نخست تلفات موتورسواران را دارد

گلستان رتبه نخست تلفات موتورسواران را دارد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گلستان گفت: فراوانی استفاده از موتورسیکلت باعث شده استان رتبه نخست تلفات موتور سواران را با سهم بیش از 65 درصد متوفیات ناشی از سوانح رانندگی مربوط به موتورسواران و عابرین پیاده به خود اختصاص دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میقانی ظهر یکشنبه در همایش ارتقای ایمنی موتورسواران و عابران پیاده در گرگان افزود:  ما برای این مهم برنامه های مختلف آموزشی نظیر ایمن سازی مدارس حاشیه راهها، پخش تیزر و کلیپ آموزشی، ارائه مطلب آموزشی، رفع نقص سیستم روشنایی موتورسیکلت ها و توزیع اقلام ایمنی و آموزشی کرده ایم.

وی اظهار داشت: توزیع کلاه ایمنی، حمایل ایمن، بازوبند شبرنگ، برچسب شبرنگ، پوستر، دفترچه یادداشت، بنر، بروشور و ....  از دیگر طرح ها در راستای ارتقای ایمنی بوده است.
 
میقانی گفت: دو قشر موتورسوارن و عابرین از آسیب پذیرترین بهره برداران جاده ای محسوب می شوند.
 
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گلستان افزود: استان گلستان به جهت شرایط خاص اقلیمی و موقعیت جغرافیایی از ویژگی ترافیکی خاصی برخوردار است.
کد مطلب 1708707

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