گلستان رتبه نخست تلفات موتورسواران را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میقانی ظهر یکشنبه در همایش ارتقای ایمنی موتورسواران و عابران پیاده در گرگان افزود: ما برای این مهم برنامه های مختلف آموزشی نظیر ایمن سازی مدارس حاشیه راهها، پخش تیزر و کلیپ آموزشی، ارائه مطلب آموزشی، رفع نقص سیستم روشنایی موتورسیکلت ها و توزیع اقلام ایمنی و آموزشی کرده ایم.

وی اظهار داشت: توزیع کلاه ایمنی، حمایل ایمن، بازوبند شبرنگ، برچسب شبرنگ، پوستر، دفترچه یادداشت، بنر، بروشور و .... از دیگر طرح ها در راستای ارتقای ایمنی بوده است.

میقانی گفت: دو قشر موتورسوارن و عابرین از آسیب پذیرترین بهره برداران جاده ای محسوب می شوند.



مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گلستان افزود: استان گلستان به جهت شرایط خاص اقلیمی و موقعیت جغرافیایی از ویژگی ترافیکی خاصی برخوردار است.