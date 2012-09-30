ثبت نام دوره آموزشی قرآن و حدیث در حرم حضرت معصومه(س)

حجت الاسلام سید عباس مهندسی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: ثبت نام دوره آموزشی قرآن و حدیث در مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل بیت(س) در حرم مطهر حضرت معصومه(س) آغاز شده است.



وی گفت: این دوره ها شامل روخوانی، تجوید، حفظ قرآن، تفسیر قرآن، ترجمه و مفاهیم قرآن، آشنایی با ادعیه و زیارات، شرح نهج البلاغه، تربیت فرزند، آیین همسرداری، دوره مهدویت و دوره های مختلف دیگر می شود.



مدیر مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل بیت(س) با اشاره به اینکه این دوره ها برای خواهران و برادران برگزار می شود افزود: علاقمندان می توانند با مراجعه به مرکز قرآن و حدیث به ثبت نام بپردازند.



وی با بیان اینکه ساعت مراجعه و تماس 8 تا 12 صبح و 3 تا 6 بعداز ظهر است، افزود: خواهران با شماره 7175504 و برادران با شماره 7175530 می توانند برای ثبت نام تماس بگیرند.



حجت الاسلام مهندسی گفت: دوره های آموزشی در شبستان نجمه خاتون حرم مطهر برگزار می شود.

