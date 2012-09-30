رغبتی به انتشار آثارم ندارم

به گزارش خبرگزاری مهر، این شاعر با بیان این که یک مجموعه غزل و ترانه آماده چاپ دارد، اظهارکرد: با وجود آماده بودن مجموعه شعرم هنوز عزم جدی برای چاپش ندارم و حوصله پیگیری مراحل انتشار اثرم را نخواهم داشت.

وی با تاکید بر اینکه اگر شرایط راحتی برای منتشر کردن مجموعه شعرش وجود داشته باشد آن را به دست ناشر می‌سپرد، افزود: زمانی که می‌بینم کتابم 2 سال در دست ناشر می‌ماند و خاک می‌خورد انگیزه انتشار آثار دیگرم را از دست می‌دهم.

محدثی ادامه داد: در حال حاضر برای انتشار دو کتاب با وزارت ارشاد قرار داد دارم، یکی یادنامه مرحوم سیدحسن حسینی با عنوان «صولت صدا» است که پس از یک سال زحمتی که برای نگارشش کشیدم، 2 سال است که در انتظار چاپ است و همچنین مجموعه نثری در دست ارشاد دارم که آن مجموعه هم یک سال است در انتظار چاپ است.

گفتنی است از این شاعر تا به حال آثاری همچون طنین کوه (مجموعه شعر مقاومت)، طنین گام ابراهیم، سلوک باران، بودن در نبودن، سماع و هزار مرتبه خورشید منتشر شده است.