مریم السادات مؤمن زاده تهیه کننده "پژواک سکوت" درباره این مستند به خبرنگار مهر گفت: برای ساخت "پژواک سکوت" به تبریز رفتیم و در آنجا با ناشنوایی آشنا شدیم که تحت پیوند حلزون گوش قرار نگرفته و به علت فقر به کلاس‌های آموزشی هم نرفته بود. در واقع او هیچ آموزشی ندیده بود.

وی افزود: به همین علت در سن بزرگسالی نمی‌توانست با دیگران به خوبی ارتباط برقرار کرده یا ازدواج کند. همچنین به سراغ دو ناشنوای دیگر رفتیم که یکی از آنها ناشنوایی بود که با اینکه پیوند حلزون گوش انجام نداده بود اما با حضور در مدرسه ناشنوایان درسش را ادامه داده و وارد بازار کار شده بود.

مؤمن زاده با اشاره به یک ناشنوای دیگر که با پیوند حلزون گوش شنوایی خود را به دست آورده، ادامه داد: او مانند مردم عادی زندگی خوبی داشت. با این حال ما با ساخت "پژواک سکوت" می‌خواستیم بگوییم تمام افراد دچار نقص عضو، در صورتی که تحت تعلیم‌های لازم قرار بگیرند، به راحتی می‌توانند در جامعه زندگی بسیار خوبی داشته باشند.

مستند "پژواک سکوت" امروز یکشنبه ساعت 16:15 از شبکه یک پخش خواهد شد.