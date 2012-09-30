دوچرخه سوار تبریزی قهرمان مرحله سوم تور مازندران شد

به گزارش خبرنگار مهر، 62 دوچرخه سوار در مرحله سوم این تیم امروز یکشنبه در مسیر 70 کیلومتری از مقابل هتل نوید ساری به سمت جاده کیاسر در شهرستان ساری را رکاب زدند که در پایان داریوش اسماعیل زاده از تیم پتروشیمی تبریز با ثبت زمان یک ساعت و59 دقیقه و 47 ثانیه زودتر از خط پایان گذشت و فردا پیراهن طلایی این مرحله را بر تن خواهد کرد.



کریل مردوسنس از قزاقستان و هاوانس هاوانسیان از ارمنستان با زمان مشابه دو ساعت و سه دقیقه و 24 ثانیه به ترتیب دوم و سوم شدند.



در رده بندی انفرادی مجموع دو مرحله تور مازندران، کریل مردوسنس از قزاقستان با زمان 3 ساعت و 50 دقیقه و 18 ثانیه در صدر قرار دارد و هاوانس هاوانسیان از ارمنستان با زمان 3 ساعت و 50 دقیقه و 19 ثانیه و ادوارد ماتوسیان از ارمنستان با زمان 3 ساعت و 50 دقیقه و 55 ثانیه در تعقیب او هستند.



در رده بندی تیمی مجموع دو مرحله تور بین المللی دوچرخه سواری مازندران، تیم ارمنستان با زمان 11 ساعت و 32 دقیقه و 48 ثانیه پیشتاز است و تیم های قزاقستان با زمان 11 ساعت و 33 دقیقه و 22 ثانیه و پتروشیمی تبریز با زمان 11 ساعت و 34 دقیقه و 3 ثانیه در رده های بعدی قرار دارند.



مرحله چهارم این مسابقات از ساعت 10 صبح فردا از ساری، قائم شهر و ورسک به طول مسافت 87.5 کیلومتر برگزار می شود.



نوزدهمین دوره مسابقات بین المللی دوچرخه سواری تور مازندران جام سرداران و 10 هزار شهید استان با حضور هشت تیم خارجی و شش تیم باشگاهی از ایران در رده سنی جوانان در پنج مرحله استقامت جاده و کوهستان به مسافت 417 کیلومتر در مسیر شهرهای مرکزی و شرق مازندران برگزار می شود.



این مسابقات از روز هفتم مهرماه آغاز و تا یازدهم این ماه ادامه می یابد.