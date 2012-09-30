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۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۳۹

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اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیازمند همدلی و وفاق ملی است

اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیازمند همدلی و وفاق ملی است

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد با اشاره به اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها گفت: اجرای فاز دوم این طرح، نیازمند وفاق ملی و همدلی و همکاری همه آحاد جامعه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد‌علی میر اظهار داشت: برای اجرای فاز دوم فعلا برنامه‌ای به آن مفهوم که افزایش قیمتی داشته باشد، وجود ندارد و همانطوری که در فاز اول به یک وفاق ملی و یک عزم جدی رسیدیم، در فاز دوم باید این اتفاق صورت بگیرد.

وی در خصوص زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، اظهار داشت: قانون هدفمندی یارانه‌ها یک قانون از جنس برنامه‌ای است، یعنی هدفمندی یارانه‌ها یک برنامه میان مدت بوده و طبیعی است که باید در میان مدت اجرا شود.

دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌های استان یزد،‌ اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها را موفق توصیف کرد و افزود: طرح هدفمندی یارانه‌ها یک برنامه است و اجرای فاز اول نیز همچنان تداوم دارد.

کد مطلب 1708716

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