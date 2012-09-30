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۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۴۸

به مناسبت هفته نیروی انتظامی/

تسهیلات ویژه برای ترخیص موتورسیکلت‌های توقیفی درنظر گرفته شد

تسهیلات ویژه برای ترخیص موتورسیکلت‌های توقیفی درنظر گرفته شد

قم-خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم از درنظر گرفتن تسهیلات ویژه برای ترخیص موتورسیکلت های توقیفی به مناسبت هفته نیروی انتظامی خبر داد.

سرهنگ فریدون ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: موتورسیکلت‌ها و خودروها در صورت انجام برخی تخلفات توقیف می‌شوند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال موتورسیکلتی که از چراغ قرمز عبور کند یا کلاه ایمنی نداشته باشد و ... و برخی از خودروها که به عنوان مثال مرتکب 2 تخلف همزمان و حادثه ساز شوند توقیف می شوند.

وی با اشاره به حجم بسیار زیاد استفاده از موتورسیکلت در قم افزود: به مناسبت هفته نیروی انتظامی پس از برگزاری نشست ها و کسب دستور فرماندهی انتظامی تسهیلاتی ویژه برای موتورسیکلت های توقیفی در نظر گرفته شده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم بیان کرد: افراد می توانند برای برخورداری از این تسهیلات به ستاد ترخیص در میدان شهید محلاتی مراجعه کنند.

وی در خصوص نصب دوربین‌های هوشمند در سطح شهر افزود: این دوربین ها برای عبور عابر پیاده، ورود به طرح های ترافیکی و سرعت در برخی از خیابان ها زده شده است که رانندگان متخلف را به صورت اتوماتیک جریمه می کند.
 

کد مطلب 1708718

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