تظاهرات علیه محاصره غزه در نزدیکی مرز با مصر/ ورود شانزدهمین کاروان لبخند به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الحیات گزارش داد: دهها فلسطینی با برگزاری تظاهرات در نزدیکی مرزهای فلسطین-مصر خواستار توقف نابودی تونلها حفر شده میان مصر با غزه برای انتقال کالا شدند.

تظاهرات کنندگان پلاکاردهایی حمل می کردند که در آن از محمد مرسی رئیس جمهوری مصر خواسته شده بود که محاصره غزه را لغو کند و از سیاست نابودی تونلها دست بردارد.

خبر دیگر اینکه گردانهای عز الدین قسام شاخه نظامی حماس با صدور بیانیه ای از کشته شدن یکی از اعضای خود در عملیات جهادی بدون ذکر جزییات بیشتر خبر داد.

در این بیانیه بدون اینکه به زمان و مکان شهادت فعال فلسطینی اشاره ای شود،آمده است: محمد عبدالله حمد 22 ساله هنگام ماموریت جهادی به شهادت رسیده است.

از سوی دیگر رژیم صهیونیستی دو نفر از اعضای مجلس قانونگذاری فلسطین وابسته به حماس را پس از شانزده ماه بازداشت اداری آزاد کرد.

این دو نفر سمیر القاضی و عبدالرحمن زیدان هستند اما با این حال هنوز هشت نماینده حماس در زندانهای رژیم صهیونیستی به سر می برند.

خبر دیگر اینکه شانزدهمین کاروان مایلها برای لبخند از طریق مرز رفح در میان استقبال مقامات دولت منتخب فلسطین وارد غزه است.

این کاروان شامل 38 از آفریقای جنوبی، اردن، بحرین، مصر و لبنان است و کالاهای اساسی و دارو به ارزش یک میلیون دلار به غزه وارد کرده است.

از سوی دیگر منابع صهیونیستی از تیراندازی به سوی یک خودروی اسرائیلی در شمال کرانه باختری بدون تلفات انسانی خبر دادند.