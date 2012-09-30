صدور مجوز 9 گالری جدید/ بررسی جایگاه عکس در دوران جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ مجوز 9 نگارخانه برای فعالیت در تهران در سه ماهه تابستان امسال صادر شد.

در سه ماهه تابستان سال جاری 9 نگارخانه جدید مجوز فعالیت دریافت کردند و مجوز 10 نگارخانه برای ادامه فعالیت تمدید شد.

نگارخانه‌های فریا (فرزاد صادقی)، آیرین (وریا هاشمی)، ندا (ندا اسماعیلی )، نگاره پارسیان (مصطفی آقامیری)، معین (سحر ابراهیمی)، وحدت وابسته به بنیاد فرهنگی ، هنری رودکی (هومن شیخ بشارتی)، معیری (سعید معیری زاده)، طلایی (احمد طلایی کیوان) و نگارخانه احمد اسفندیاری وابسته به فرهنگسرای مهر (محمدجعفر گرامی) در تابستان سال جاری مجوز فعالیت دریافت کردند.

همچنین در مجوز فعالیت نگارخانه‌های من، جلالی، لاله، مهر اندیشه، ملکشاهی، یاس، شمس، ترقی‌جاه ، پاسارگاد و ایست تمدید شد.





بررسی جایگاه عکس در دوران جنگ و دفاع مقدس

بیست و ششمین پاتوق هنری خانه عکاسان ایران با مضوع عکاسی و دفاع مقدس برگزار می‌شود.

در این نشست علی فریدونی از عکاسان با سابقه حوزه جنگ و دفاع مقدس میهمان پاتوق بیست و ششم خواهد بود و همراه با علی آذرنیا کماری و رسول اولیازاده پیرامون آثار عکاسان دفاع مقدس و تجربه‌های خود درآن دوره صحبت می‌کنند.

بیست و ششمین پاتوق هنری خانه عکاسان چهارشنبه ساعت 18 تا 20 در گالری شماره 2 خانه عکاسان در حوزه هنری برگزار می‌شود.

اما سومین پاتوق تخصصی خانه عکاسان به روال قبل با حضور استادان فعال عکاسی دوشنبه 10 مهر ماه با مضوع عکاسی صنعتی و تبلیغاتی در گالری شماره 2 خانه عکاسان برگزار می‌شود.

در این برنامه نیز یدالله ولی‌زاده، جلال سپر، سعید ازناو، فرهود حقی، محمدمهدی رحیمیان، فریدون قیصری پور و نیز تعدادی دیگر از فعالان این عرصه حضور خواهند داشت.

نمایش تازه‌ترین آثار امیرخانی، کابلی، حیدری و فلسفی در نگارخانه اکو



چهار هنرمند خوش‌نویس به‌یاد حضرت مولانا در" راه خورشید" دست به قلم شدند.

غلامحسین امیرخانی، یداله کابلی، محمد حیدری و امیراحمد فلسفی ۴۴ تابلو خوشنویسی را به افتخار مولانا جلال‌الدین تحریر کرده و از امروز یک‌شنبه نهم مهرماه ۹۱ در نگارخانه اکو به تماشا می گذارند.



برای این نمایشگاه که آغاز راه کاروان راه خورشید در تهران به‌شمار می‌رود، هفت اثر از غلامحسین امیرخانی و پانزده تابلو از محمد حیدری با موضوع مقالات شمس تبریزی عرضه می‌شود و یدالله کابلی و امیراحمد فلسفی هر یک پانزده و هفت تابلو از اشعار مولانا ارایه خواهند کرد.



این آثار تازه‌ترین آفریده‌های این استادان هنر خوشنویسی ایران به‌شمار می‌رود که برای نخستین‌بار رونمایی می‌شوند.



نمایشگاه یاد شده ساعت 16 و 30 دقیقه نهم مهرماه گشایش می‌یابد و از دهم تا ۲۳ مهرماه از ساعت ۱۰ تا 18 و 30 دقیقه (به غیر از شنبه‌ها) و روزهای جمعه از ساعت ۱۶ تا 18 و 30 دقیقه در نگارخانه مؤسسه فرهنگی اکو واقع در خیابان موحد دانش (اقدسیه)، کوچه ناز، پلاک ۱۰ برپاست.



کاروان راه خورشید در هفت مرحله در هفت شهر تدارک دیده شده است که در نخستین مرحله، همزمان با سالروز تولد مولانا، از ششم تا نهم مهرماه مجموعه فرهنگی اکو میزبان پژوهش‌گران ادبیات و عرفان، هنرمندان موسیقی، تئاتر، نقاش، خوشنویس و نقاشی‌خط، بود.



هنرمندان نقاش کاروان راه خورشید، روز شنبه هشتم مهرماه حاصل کارشان را با موضوع مولانا همزمان با ماه گفتار بنیاد شمس تبریزی و مولانا و سخنرانی استاد محمدعلی موحد فردا در ساختمان شماره 2 اکو به تماشا گذاشتند.



قرار است کاروان به شاهرود، تبریز و خوی رفته، از ترکیه و افغانستان در بلخ و هرات ادامه یافته تا 24 آذرماه در روز عرس به لارند و قونیه برسد.



در جریان حرکت این کاروان هنرمندان به هر شهری که برسند، کارگاه‌هایی را برگزار و آثاری را تولید و ارایه خواهند کرد.



این برنامه‌ها با هدف آشنایی هرچه بیشتر با مولانا جلال‌الدین در هر مرحله در یکی از شهرها که به نوعی مرتبط با مولاناست، زادگاه، محل تحصیل، دوران کودکی و نوجوانی محل تدریس و... برنامه‌ریزی شده است.



برنامه تهران، با برگزاری کارگاه‌های نقاشی‌خط، خوشنویسی، فیلم‌سازی و عکاسی، نقاشی و نمایشنامه خوانی همراه بود.





برگزاری جشنواره عکس رشد در موسسه صبا

جشنواره عکس رشد هفتمین دوره خود را با چهار بخش ویژه در صبا برگزار می‌کند.

هفتمین جشنواره عکس رشد ظهر روز 11مهر ماه در نگارخانه آینه این موسسه گشایش خواهد یافت.

این جشنواره که با همکاری موسسه فرهنگی هنری صبا،وزارت آموزش وپرورش و دفتر انتشارات کمک آموزشی با هدف شناسایی و عرضه خلاقیتهای هنری بخش آموزشی سراسر کشور در گرایش عکس و تصویر برگزارمی‌شود، با ارائه نزدیک به سیصد اثر برگزیده ،جلوه هایی دیگر از اقلیم ، فرهنگ وآموزش را از نگاه لنز های دانش آموز ومعلم در قاب می‌نشاند.

علاقه‌مندان می توانند برای بازدید از این نمایشگاه به خیابان ولی عصر، خیابان طالقانی ، خیابان شهید برادران مظفر، شماره ۱۲۵ مراجعه کنند.