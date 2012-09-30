نیروی انتظامی به دنبال اقتدار نرم است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابراهیم قائد رحمتی ظهر امروز در جمع فرماندهان پلیس استان اظهارداشت: اقتدار نرم همان رضایت مردم از عملکرد نیروی انتظامی است.

وی با عنوان اینکه پلیس امروز در جایگاهی قرار گرفته که می تواند با شفافیت شعار سرمایه اجتماعی را مطرح کند، افزود: اساس قدرت و اقتدار نیروی انتظامی برای رفع مشکلات، پیشبرد و بهبود آرامش و امنیت در کشور " سرمایه اجتماعی" است.

فرمانده پلیس گیلان گفت: حوزه جرائم امروز از سنتی و ساده گذشته به جرائم تکنیکی روی آورده بنابراین کنترل مقتدرانه پلیس در عناصر امنیت اجتماعی، کنترل ترافیک و نظم شهری و امنیت مرزها و حفظ منابع ملی نیازمند استفاده حداکثری از سرمایه اجتماعی، فناوری روز، دانش پیشرفته و ابزارهای مرتبط است.

وی افزود: در دنیای امروز سرعت شتابان تغییر در عرصه های مختلف جامعه از یک سو و تنوع، پیچیدگی و گستردگی تحولات اجتماعی از سوی دیگر شرایطی را فراهم کرده تا مطالبات مردم در تامین نظم و امنیت افزایش یابد.

قائد رحمتی شعار هفته ناجا را "سرمایه اجتماعی، اساس اقتدار ما" اعلام کرد و اظهارداشت: سرمایه اجتماعی یکی از مفاهیم نوظهور و دارای ابعاد و لایه‌های متعدد در علوم اجتماعی است که باعث ترویج همکاری بین افراد جامعه و فهم دقیق از حیات اجتماعی، افکار عمومی، ثبات سیاسی، امنیت ملی و رعایت حقوق شهروندی می‌ شود.

وی بیان داشت: سرمایه اجتماعی بر سه عنصر ارتباط، اعتماد و مشارکت استوار است و بر همین اساس پیوستگی حلقه ارتباطی بین پلیس، مردم، سازمانها و دولت موجب افزایش اقتدار مبتنی بر مشروعیت می شود و پذیرش این مشروعیت در جلب اعتماد عمومی به پلیس و در نتیجه افزایش احساس امنیت در بین شهروندان موثر است.

فرمانده نیروی انتظامی گیلان سرمایه اجتماعی را عاملی در افزایش همبستگی ملی و عبور از بحرانهای اجتماعی، کاهش هزینه‌های امنیتی و انتظامی، احترام به قوانین، مشارکت و همکاری مردم با پلیس و سرآغاز قانون‌گرایی در جامعه ذکر کرد.