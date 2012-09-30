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۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۳

دادبود اعلام کرد:

هزینه میلیاردی تنظیف رودخانه ها/ خطر آتش سوزی جنگل ها در پاییز

هزینه میلیاردی تنظیف رودخانه ها/ خطر آتش سوزی جنگل ها در پاییز

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار گلستان گفت: نگهداری و تنظیف رودخانه ها سالیانه میلیاردها تومان هزینه می طلبد، در حالیکه این بودجه در حال حاضر وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود ظهر یکشنبه در شورای هماهنگی مدیریت بحران گفت: مطالعات و مدیریت رودخانه های داخل شهر قبلا انجام شده است ، تنظیف و نگهداری رودخانه های بر عهده شهرداری ها است و نمی توان این وظیفه را به آب و فاضلاب  و آب منطقه ای ارجاع داد، در حالیکه این شرکت به دلیل کمبود بودجه نمی تواند وظایف خود را نیز به خوبی انجام دهد.

دادبود ادامه داد: برخی مصوبات این شورا پیگیری نمی شود، دستگاههایی که از این کارگروه مصوبه دارند باید آنها را پیگیری کنند و برخی از کارگروه ها نیز برگزار نمی شود که باید در اسرع وقت برگزار شود در غیر اینصورت مدیران تذکر کتبی دریافت خواهند کرد.

وی اذعان داشت: از مهمترین کارگروه های ذیل این شورا کارگروه سیل و کارگروه زلزله است که باید مرتبا تشکیل شوند و مصوبات آنها پیگیری و انجام شود.

دادبود خاطر نشان کرد: در بخش بیمه مشکلات موجود به هر دو طرف برمی گردد، اما تعاملات خوبی انجام گرفته و باید از این تعاملات استفاده کرد، همه وسایل و تجهیزات و... قابل بیمه شدن هستند و باید بیمه شوند.

معاون عمرانی استاندار گلستان در ادامه گفت: هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی را در پیش داریم، چه پول داده شود و چه نشود باید کار انجام شود ، قانون در این بخش روشن و شفاف است.

وی با تاکید بر نظارت بر پروژه ها گفت: در پاییز باید آمادگی بارش  را داشته باشیم، بارشهای امسال سنگین و نقطه ای بود و در پاییز و زمستان نیز باید آمادگی این نوع از بارشها وجود داشته باشد.

دادبود یادآور شد:خطر آتش سوزی در عرصه جنگلها و منابع طبیعی نیز در پاییز بیشتر می شود و سطح خطر پذیری بالا می رود ، دستگاه های اجرایی باید آمادگی لازم را در این بخش داشته باشند.

کد مطلب 1708728

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