هزینه میلیاردی تنظیف رودخانه ها/ خطر آتش سوزی جنگل ها در پاییز

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود ظهر یکشنبه در شورای هماهنگی مدیریت بحران گفت: مطالعات و مدیریت رودخانه های داخل شهر قبلا انجام شده است ، تنظیف و نگهداری رودخانه های بر عهده شهرداری ها است و نمی توان این وظیفه را به آب و فاضلاب و آب منطقه ای ارجاع داد، در حالیکه این شرکت به دلیل کمبود بودجه نمی تواند وظایف خود را نیز به خوبی انجام دهد.

دادبود ادامه داد: برخی مصوبات این شورا پیگیری نمی شود، دستگاههایی که از این کارگروه مصوبه دارند باید آنها را پیگیری کنند و برخی از کارگروه ها نیز برگزار نمی شود که باید در اسرع وقت برگزار شود در غیر اینصورت مدیران تذکر کتبی دریافت خواهند کرد.

وی اذعان داشت: از مهمترین کارگروه های ذیل این شورا کارگروه سیل و کارگروه زلزله است که باید مرتبا تشکیل شوند و مصوبات آنها پیگیری و انجام شود.

دادبود خاطر نشان کرد: در بخش بیمه مشکلات موجود به هر دو طرف برمی گردد، اما تعاملات خوبی انجام گرفته و باید از این تعاملات استفاده کرد، همه وسایل و تجهیزات و... قابل بیمه شدن هستند و باید بیمه شوند.

معاون عمرانی استاندار گلستان در ادامه گفت: هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی را در پیش داریم، چه پول داده شود و چه نشود باید کار انجام شود ، قانون در این بخش روشن و شفاف است.

وی با تاکید بر نظارت بر پروژه ها گفت: در پاییز باید آمادگی بارش را داشته باشیم، بارشهای امسال سنگین و نقطه ای بود و در پاییز و زمستان نیز باید آمادگی این نوع از بارشها وجود داشته باشد.

دادبود یادآور شد:خطر آتش سوزی در عرصه جنگلها و منابع طبیعی نیز در پاییز بیشتر می شود و سطح خطر پذیری بالا می رود ، دستگاه های اجرایی باید آمادگی لازم را در این بخش داشته باشند.