بی سرانجامی برنامه 5 ساله سوم شهرداری تبریز

به گزارش خبرنگار مهر،علیرضا نوین ظهر روز یکشنبه در جلسه شورای شهر تبریز گفت: شهرداری تبریز با اجرای موفق برنامه 5 ساله موسوم به سال 90 توانست گام های خوبی در راستای آبادنی این شهر بردارد، شهرداری تبریز به منظور تداوم مدیریت برنامه‌محور شهری ، اقدام به تدوین برنامه 5 ساله سوم و ارائه به شورای اسلامی شهر جهت بررسی و اعلام نظر از سوی این نهاد مدنی کرد .

وی افزود: با وجود گذشت ماه‌ها از تقدیم این برنامه به شورای شهر ، اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است

شهردار تبریز در ادامه خاطرنشان کرد: توسعه بدون برنامه امکان پذیر نیست و ما نیز باید در توسعه شهری برنامه داشته باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ویژگی‌های برنامه تبریز 95 افزود: اصلاح روش‌ها ، بررسی خلأهای توسعه ای تبریز ، شناسایی مشکلات و نیازهای شهری و شهروندان و تلاش برای پاسخگویی به آن‌ها از طریق همین برنامه و در کنار آن آینده‌نگری در مدیریت بدون چالش شهر در دهه‌های آتی از جمله رویکردهای مدیریت شهری تبریز در تدوین این برنامه به شمار می‌رود.

شهردار تبریز در پایان سخنان خود از شورای اسلامی شهر تبریز خواست تا در تصویب و ابلاغ برنامه تبریز سرعت عمل به خرج دهند.