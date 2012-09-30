  1. بین الملل
۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۵۶

روزنامه کوریر:

رئیس جمهور اتریش خواهان پرهیز از جنگ با ایران شد

رئیس جمهور اتریش خواهان پرهیز از جنگ با ایران شد

رئیس جمهور اتریش خواستار چشم پوشی از گزینه نظامی و حل موضوع هسته ای ایران به روش های دیپلماتیک شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هاینتز فیشر در مصاحبه با روزنامه کوریر چاپ اتریش گفت: مشکل بوسیله استفاده از زور و حمله نظامی از بین نخواهد رفت.

وی افزود: من همیشه گفته ام که ما باید موفق شویم چشم پوشی از توسل به زور را  در سطح بین المللی تثبیت کنیم، مشکل از راه حمله نظامی و استفاده از زور از بین نخواهد رفت.

رئیس جمهور اتریش همچنین یاد آور شد: من نگرانی اسرائیل را درک می کنم. اما با این حال نمی توانم یک حمله نظامی پیشگیرانه را تایید کنم.

فیشر ادامه داد: همانگونه که رئیس جمهوری آمریکا خواهان آن است، این کشور باید در نهایت از تمام ظرفیت های گفتگو و دیپلماسی استفاده کند.

کد مطلب 1708730

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