وقوع 40 درصد تصادفات جاده ای مازندران در روستاها

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید کمال مختاری پیش از ظهر یکشنبه در سومین همایش پلیس راهوران محله در سالن همایش هلال احمر با اشاره به اینکه 259 نقطه حادثه خیز راه روستایی در استان شناسایی شده است گفت: 40 درصد تصادفات جاده ای در این نقاط شکل می گیرد.



وی با بیان اینکه در سال گذشته، دو هزار و 335 فقره تصادف در نقاط حادثه خیز صورت گرفت، افزود: 556 مکاتبه با پلیس راه استان و 171 نقطه نیز با نصب تابلو و علائم آشکاری برطرف شد.



مختاری با بیان اینکه در 600 روستای استان پلیس راهور محله با ناجا همکاری می کنند افزود: با همکاری این افراد مرگ و میر در جاده های روستایی استان 14 درصد کاهش یافت.



این مقام مسئول با اشاره به اینکه موتورسیکلت، ادوات کشاورزی و عابران پیاده بخش اعظم تصادفات راه روستایی را تشکیل می دهند افزود: دهیاران با همکاری ناجا و با توصیه به رانندگان روستاها می توانند در کاهش تلفات به ما کمک کنند.

وی از نصب دوربین هوشمند و کنترل سرعت در راه های اصلی استان خبر داد.

