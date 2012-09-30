محاصره سفارتخانه های آمریکا در اندونزی و فیلیپین/ خشم مسلمانان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جاکارتا پست، امروز یکشنبه بیش از سه هزار نفر از مردم اندونزی با تجمع در مقابل سفارتخانه آمریکا در جاکارتا نسبت به انتشار فیلم موهن به ساحت پیامبر اسلام ( ص ) اعتراض کردند.

بر اساس این گزارش، هزاران نفر از حامیان حزب عدالت اندونزی ( PKS ) امروز در مقابل سفارت آمریکا تجمع کردند اما هیچگونه خشونتی از سوی آنها تا کنون گزارش نشده است.

این در حالی است که نیروهای پلیس برای مقابله با بروز خشونت های احتمالی، در محل مستقر شده اند.

براساس این گزارش، حضور زنان وکودکان در تجمع امروز مقابل سفارت آمریکا در جاکارتا چشمگیر است. هر چند در تجمع امروز هیچگونه خشونتی از سوی پلیس و معترضین گزارش نشده است اما در اعتراضاتی که در روزهای گذشته در اندونزی برگزار شد درگیری هایی میان طرفین گزارش شده بود.

تظاهرات کنندگان اندونزیایی با خود پلاکاردهایی را حمل می کردند که بر روی آنها عباراتی چون"زندگی من متعلق به حضرت محمد ( ص ) است" و "نمایش فیلم را متوقف کنید".

در همین رابطه سخنرانی که برای معترضین صحبت می کرد، گفت : این نکته روشن است که دشمن واقعی ما آمریکاست. آمریکا، اسرائیل و تروریست ها. وی در ادامه افزود : فیلمساز را محاکمه و زندانی کنید، فیلم را از یوتیوب حذف کنید در غیر این صورت ما آمریکا را بایکوت می کنیم.

پلیس اندونزی نیز اعلام کرد که بیش از 300 نفر از نیروهای خود را در محل سفارت آمریکا مستقر کرده است.

سفارتخانه های غربی در مانیل در قرق پلیس

پلیس فیلیپین نیز امروز یکشنبه اعلام کرد که پلیس این کشور حضوری گسترده در اطراف سفارتخانه های کشورهای غربی در مانیل دارد تا از حمله مردم به این ساختمان ها جلوگیری کند.

سایت استرالیا نیوز با مخابره این خبر نوشت : برهمین اساس علاوه بر سفارتخانه امریکا، سفارتخانه های کشورهای استرالیا، انگلیس و کانادا در مانیل از شنبه به حالت آماده باش درآمده و به دیپلمات های خود دستور داده اند که بدون محافظ از محل سفارت خارج نشوند.

درهمین رابطه معاون رئیس جمهور فیلیپین اعلام کرد که سفارتخانه آمریکا درمانیل درخواست حضورنیروهای امنیتی بیشتری را در اطراف ساختمان سفارت کرده است.وی در ادامه افزود : دولت فلیپین به این درخواست پاسخ مثبت داده و از صبح امروز یکشنبه نیروهای پلیس حضور بیشتری در اطراف سفارتخانه آمریکا در مانیل دارند.

براساس این گزارش، سفارتخانه های کشورهای غربی به دلیل ترس ازحملات شاخه های گروه های افراطی منتسب به القاعده ضریب امنیتی را افزایش داده اند.

به گزارش مهر، به دنبال انتشارفیلم موهن به ساحت حضرت محمد( ص) در یوتیوب، که توسط یک فرد مسیحی ساکن کالیفرنیا ساخته شده بود، مسلمانان در تمامی کشورهای جهان اعتراضات گسترده ای را انجام دادند و در این میان سفارت خانه ها و کنسولگری های آمریکا در کشورهای مسلمان یکی از اصلی ترین مراکزی بود که هدف حمله قرار می گرفت بطوری که در حمله به کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی، سفیر آمریکا در لیبی کشته شد.