هند به سختی استرالیا را از پیش رو برداشت/ استرالیا شگفتی بازیها شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای والیبال جوانان استرالیا و هندوستان در ست اول سومین بازی روز اول دور دوم شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا انتخابی جام جهانی با نتیجه 25 بر 20 به سود استرالیا پایان یافت.

رویایی بلند قامتان استرالیا و هندوستان با یکدیگر طی ست دوم نیز به سود نماینده اقیانوسیه با نتیجه 25 بر 23 به اتمام رسید تا تکلیف این دیدار در ست سوم مشخص شود.

ست سوم دیدار تیمهای والیبال جوانان استرالیا با برتری جوانان هند با نتیجه 25 بر 21 همراه بود و ست چهارم نیز با نتیجه مشابه 25 بر 21 به سود هندوستان پایان یافت.

در ست پنجم این دیدار با نتیجه 15 بر 11 والیبالیستهای جوان استرالیا مغلوب و تیم والیبال جوانان هندوستان پیروز این بازی سخت و نفس گیر شد.

تیم والیبال استرالیا در دور مقدماتی با تیمهای ایران و ترکمنستان هم گروه بود در مصاف با ایران در یک بازی نزدیک چهار سته با نتیجه یک بر 3 شکست خورد ولی با شکست 3 بر 2 ترکمنستان با کسب 2 امتیاز بعنوان تیم دوم گروه الف به مرحله دوم شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا راه یافت.

این در حالی است سرمربی و کاپیتانان تیمهای حاضر در شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا به میزبان ارومیه تیمهای چین، کره جنوبی، ژاپن و ایران را بهترین تیمهای حاضر در رقابتها عنوان می کنند.

تیم والیبال جوانان هندوستان نیز در این دوره از رقابتها با تیمهای چین تایپه و ازبکستان هم گروه بود که موفق شد در رویارویی با ازبکستان این تیم را با نتیجه 3 بر یک شکست دهد و چین تایپه ای ها را به سختی با نتیجه 3 بر 2 از پیش رو برداشت و با کسب امتیاز 3 به مرحله دوم این رقابتها پا گذاشت.

در ادامه بازیهای امروز ساعت 16، (ایران – چین تایپه) و ساعت 18، (چین – تایلند) به مصاف یکدیگر می روند که دیدار تیم والیبال جوانان کشورمان از طریق شبکه سوم سیما به صورت مستقیم پخش می شود.

شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا انتخابی جام جهانی با حضور 13 تیم از شش تا 14 مهرماه سال جاری به میزبانی ارومیه مهد والیبال آسیا در سالن شش هزار نفری الغدیر ارومیه و سه هزار نفری شهید آهندوست برگزار می شود.