  1. حوزه و دانشگاه
۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۵۱

قاضی خوانساری خبر داد:

رسیدگی به وضعیت دانشجویان پزشکی ایرانی در سوریه

رسیدگی به وضعیت دانشجویان پزشکی ایرانی در سوریه

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت از رسیدگی به وضعیت دانشجویان پزشکی ایرانی در سوریه خبر داد و گفت: 30 تا 50 دانشجوی ایرانی در رشته های علوم پزشکی در سوریه تحصیل می کنند که کمیته ای برای رسیدگی به وضعیت آنها تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود قاضی خوانساری درباره درخواست دانشجویان پزشکی ایرانی که در سوریه تحصیل می کنند برای ادامه تحصیل خود در ایران با توجه به شرایط سیاسی در این کشور توضیح داد.

وی گفت: بر اساس نامه وزارت خارجه، کمیته ای در این خصوص در وزارت بهداشت تشکیل شد تا به وضعیت دانشجویان ایرانی که در گروه های پزشکی در کشور سوریه تحصیل می کنند رسیدگی شود که طی آن تعداد 72 واحد از دروس این دانشجویان مورد تصویب ما قرار گرفته است.

قاضی خوانساری افزود: در خصوص دانشجویانی که قبلا درخواست داده بودند کارها انجام شده است.

وی با اعلام اینکه تعداد این دانشجویان بین 30 تا 50 نفر هستند، گفت: در خصوص دانشجویان دوره های تخصصی هم ارزشیابی سال سوم و چهارمی ها انجام شده و کار انتقالشان انجام شده است.

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: با مهمان شدن تعدادی از دانشجویان در ایران نیز برای مدت یکسال موافقت شده است.

کد مطلب 1708735

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