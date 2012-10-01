مزاحمان تلفنی آرامش را از آتش نشانان یاسوجی ربوده اند

به گزارش خبرنگار مهر، صدای زنگ تلفن آتش نشانی به صدا در می آید. اپراتور گوشی تلفن را بر می دارد.

- آتش نشانی... بفرمایید

آن طرف خط، صدایی ناشناس در خواست کمک می کند. او خبر از وقوع حادثه آتش سوزی در یکی از محلات شهرمی دهد.

آژیر هشدار نواخته می شود. آتش نشانان به سرعت ابزار خود را بر می دارند و سوار ماشین آتش نشانی می شوند.

صدای آژیر خودروی آتش نشانی خیابانهای شهر را در می نوردد. ماشین آتش نشانی به زحمت از میان ترافیک و خیابانهای تنگ و باریک شهر می گذرد تا به مقصد می رسد. آتشی و دودی دیده نمی شود.

"نکند دیر رسیده باشیم و همه جا خاکستر شده؟" این سوالی است که آتش نشانان از همدیگر می پرسند.

با صدای آژیر آتش نشانی، همه اهالی محله با ترس از خانه ها بیرون می ریزند. مردی آن طرفتر به آتش نشانان نزدیک می شود و از آنان می پرسد: "خبری شده؟"

آتش نشان جوانی می گوید: تماس گرفتند، گفتند "ایجا آتش سوزی شده".

مرد لبخندی می زند. لبخند مرد و دیگر اهالی محله، آب سردی است که روی آتش نشانان ریخته می شود. آنها تازه می فهمند که بازهم سرکار رفته اند.

این داستانی است که روزانه دهها بار در شهر یاسوج و شاید دیگر شهرهای کشور به وقوع می پیوندد و بخشی زیادی از وقت، انرژی و برنامه و امکانات آتش نشانی را صرف خود می کند.

آنگونه که مدیرعامل آتش نشانی یاسوج می گوید: روزانه به طور میانگین 500 تلفن به این سازمان زده می شود که از این تعداد بیش از 400 مورد مزاحمت تلفنی است.

عباس امیریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طی شش ماه گذشته حدود 45 هزار تماس تلفنی به مرکز آتش نشانی یاسوج شده که از این تعداد بیش از 36 هزار مورد مزاحم تلفنی بوده است.

عباس امیریان افزود: بقیه تماسها درخواست کمک، مشاوره، راهنمایی، اداری و تماس اشتباهی بوده است.

وی تصریح کرد: مزاحمت های تلفنی هزینه های زیادی را بر آتش نشانی یاسوج تحمیل کرده به طوری که باعث افزایش استهلاک خودروها و همچنین خستگی روحی نیروهای عملیاتی این سازمان شده که باید به طور شبانه روز آماده کمک به حادثه دیدگان باشند.

امیریان افزود: همچنین مزاحمین تلفنی باعث اشغال تلفن این سازمان می شوند تا حادثه دیدگان واقعی نتوانند به موقع تماس بگیرند و براین اساس متحمل خسارتهای جانی و مالی می شوند.

مدیرعامل آتش نشانی یاسوج یادآور شد: بیشترین مزاحمت ها از کیوسکهای تلفن اماکن عمومی همچون بیمارستانها و پس از آن سیم کارتهای اعتباری بوده است.

وی گفت: با همکاری شرکت مخابرات و نیروی انتظامی، پنج نفر از مزاحمین تاکنون به مراجع قضایی معرفی شده اند.

مدیرعامل آتش نشانی یاسوج همچنین اظهار داشت: ایجاد سد معبرهای عمدی و غیرعمدی در خیابانها از دیگر مواردی است که آتش نشانان را با مشکل مواجه کرده است.

امیریان افزود: برخی خودروها به عمد اجازه عبور خودروهای آتش نشانی را نمی دهند و هنوز این فرهنگ که ماشین آتش نشانی مقدم بر سایر خوردوهاست، نهادینه نشده است.

وی بیان داشت: این موارد گاهی منجر به تصادف ماشین آتش نشانی و یا تاخیر در امداد رسانی شده است.

امیریان تصریح کرد: البته در اکثر موارد این افراد مورد شماتت سایر شهروندان قرار می گیرند.

مدیرعامل آتش نشانی یاسوج همچنین بیان کرد: در محل حادثه هم برخی مردم که قصد کمک دارند، ازدحام می کنند که باید بخشی از انرژی امدادگران صرف جلوگیری از این مسئله شود.

وی با تقدیر از حس همکاری مردم در حوادث گفت: امداد و نجات و کمک به حادثه دیدگان یک امر تخصصی است که باید تنها توسط امدادگران انجام شود.

به گزارش مهر، برای نجات یک انسان از چنگال مرگ حتی ثانیه ها هم تعیین کننده هستند. ثانیه هایی که تلف می شوند تا انسانی قربانی بازی کودکانه و رفتارهای ناهنجار ما گردد.

افرادی که اقدام به مزاحمت می کنند باید بدانند که حادثه تنها برای دیگران اتفاق نمی افتد و ممکن است روزی آنها و یا نزدیکانشان نیز گرفتار حادثه ای شوند.

اگر هرکس خود را جای حادثه دیده قرار دهد، دیگر شاهد این مزاحمتها که ممکن است به بهای جان انسانی تمام شود، نخواهیم بود.

راستی یادمان باشد چند بار روی درس "چوپان دروغگو" بنویسیم.