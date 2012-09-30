جوانان در حال پر پر شدن هستند/لزوم تهمت زدایی از مراکز مشاوره

به گزارش خبرنگارمهر، مجید امیدی کارشناس مشاوره وازدواج، ظهر امروز در نخستین همایش سراسری مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده که درهتل المپیک برگزار شد با بیان این مطلب گفت: حمایت و سیانت نقش مهمی در تکنولوژی های جدید به ویژه درباره سایت هایی که با نام همسر یابی راه اندازی شده است، در ترویج فرهنگ ازدواج دارد.

وی با اشاره به مراکز مشاوره ای که گاه تخلف می کنند، افزود: اگر با این گونه مراکز مشاوره برخورد لازم نشود بدنامی آن به سایر مراکز مشاوره منتقل شده و دیگر خانواده ها حاضر به مراجعه به این گونه مراکز نیستند بنابراین باید تهمت زدایی از مراکز مشاوره صورت گیرد.

این کارشناس تصریح کرد: فارغ التحصیلان رشته مشاوره تعداد شان کم نیست امام ما همچنان درجامعه دچار خلاء عاطفی بوده و به ازای یک طلاق رسمی چندین طلاق عاطفی وجود دارد.

به گفت وی اگر توجه به مبانی دینی واعتقادی در مراکز مشاروه ازبین برود قطعا جوانان کشور بیشتر درمعرض خطر نابودی قرار خواهند گرفت.

وی دربخش دیگری از صحبتهای خود تصریح کرد: تکنولوژی های جدید همچنین سایت ها امروز به جان خانواده ها افتاده اند. اگرهرچه زودتر این سایت ها ساماندهی نشوند وفضا برای نقد و بررسی بوجود نیاید شاهد بحران های دیگر درمیان خانواده ها خواهیم بود. با راه اندازی این سایتها و از سوی دیگر مراکز مشاوره، خانواده ها دچار سردرگمی شده ونمی دانند که برای پاسخ سوالات خود کدام گزینه را انتخاب کنند.

وی با بیان اینکه جوانان درحال پرپر شدن هستند، ادامه داد: صدور مجوز ویا نظارت بر مراکز مشاوره حرف و حدیث هایی که بالاخره از سوی نهادی انجام می گیرد، کار اصلی توجه به جوانان و تشویق آنها به ازدواج و پیشگیری از بحران های عاطفی و احساسی آنهاست.